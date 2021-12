https://tr.sputniknews.com/20211222/myanmarda-bir-yesim-madeninde-toprak-kaymasi-80den-fazla-kisi-kayip-1052000847.html

Myanmar'da yeşim madeninde toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp

Myanmar'da yeşim madeninde toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da en önemli gelir kaynağı olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelan yüzünden onlarca kişinin... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T09:41+0300

2021-12-22T09:41+0300

2021-12-22T10:04+0300

dünya

myanmar

maden

ölüm

kayıp

toprak kayması

can kaybı

yeşim

yeşim taşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104237/12/1042371261_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_78c9be4fa8859aaaf1e3be6eceddc269.jpg

Çin haber ajansı Şinhua'nın Myanmar'daki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hpakant madencilik bölgesinde yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen toprak kaymasında, yeşim toplayıcıları ve satıcılarının aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi toprağın altında kaldı. Kurtarma operasyonu yürütülüyorŞinhua'ya konuşan Hpakant'tan bir polis memuru, kayıp yeşim toplayıcılarının tam sayısının bilinmediğini söyledi. Bir köy idaresi yetkilisi olan U Kyaw Min, "Olay yerindeki görgü tanıklarına göre, toprak kaymasında 80'den fazla kişi kayıp, kurtarma operasyonu yürütülüyor" dedi.İlk can kaybı haberi geldiFransız haber ajansı AFP'ye konuşan kurtarma ekibinin bir üyesi, en az 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kaybolduğunu aktardı. Kurtarma ekibi üyesi Ko Nyi, yaklaşık 70-100 kişinin kayıp olduğunu, bir ölüye ulaştıklarını, 25 yaralıyı hastaneye gönderdiklerini söyledi.Çin sınırı yakınındaki Kaçin eyaletinde, özellikle Hpakant maden bölgesinde toprak kaymaları çok sık yaşanıyor. Heyelanların çoğuna, yağmur mevsiminde atık yığınları ve barajların kısmen çökmesi neden oluyor.Çin'e satılan yeşimleri çıkarmak uğruna çok sayıda insan ölüyorHpakant maden bölgesinde geçim, yeşim taşı toplayıp temizleyerek sağlanıyor. Komşu Çin'de çok rağbet gören yeşim taşını çıkarmak için düşük ücretli göçmen işçiler de kullanılırken, bu uğurda her yıl çok sayıda insan ölüyor.Temmuz 2020'de heyelan 174 can almıştıGeçen yıl temmuz ayında Hpakant'taki bir yeşim madeni sahasında meydana gelen toprak kayması, 174 kişinin ölümüne, 54 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

myanmar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

myanmar, maden, ölüm, kayıp, toprak kayması, can kaybı, yeşim, yeşim taşı