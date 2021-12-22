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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211222/new-york-borsasi-yukselisle-kapandi-1051996535.html
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, günü yükselişle tamamladı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T03:53+0300
2021-12-22T03:53+0300
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1.60 artışla 35.492.70 puana yükseldi.S&amp;P 500 endeksi yüzde 1.78 artarak 4.649.23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.40 kazançla 15.341.1 puana çıktı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle haftaya negatif seyirle başlayan endeksler, bugün toparlanma kaydetti.Salgına ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından takip edilmeye devam edilirken, ABD Başkanı Joe Biden ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yeni politikalarını açıkladı.Omicron ile mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını belirten Biden, yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak üzere 500 milyon 'evde hızlı test kiti' satın aldıklarını açıkladı. Biden, Omicron varyantının herkesi endişelendirmesi gerektiğini ancak bunun panik nedeni olmadığını vurgulayarak, Omicron ile mücadele için hazırlıklı olduklarını dile getirdi.Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin cari işlemler açığı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8.3 artarak 214.8 milyar dolara yükseldi. 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3.7 olarak hesaplandı.Biden'ın ekonomik planına ilişkin gelişmeler de piyasaların odağında yer almayı sürdürürken, Demokrat Senatör Joe Manchin'in karşı çıkmasıyla geleceği belirsizliğe sürüklenen 1.75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin ocak ayında oylanmasının beklendiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/biden-omicron-ile-mucadele-icin-hazirlikliyiz-1051994055.html
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nasdaq, new york menkul kıymetler borsası (nyse), borsa, dow jones, omicron, s&p

New York borsası yükselişle kapandı

03:53 22.12.2021
© REUTERS / Andrew KellyNew York borsası
New York borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1.60 artışla 35.492.70 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1.78 artarak 4.649.23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.40 kazançla 15.341.1 puana çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle haftaya negatif seyirle başlayan endeksler, bugün toparlanma kaydetti.
Salgına ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından takip edilmeye devam edilirken, ABD Başkanı Joe Biden ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yeni politikalarını açıkladı.
Omicron ile mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını belirten Biden, yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak üzere 500 milyon 'evde hızlı test kiti' satın aldıklarını açıkladı. Biden, Omicron varyantının herkesi endişelendirmesi gerektiğini ancak bunun panik nedeni olmadığını vurgulayarak, Omicron ile mücadele için hazırlıklı olduklarını dile getirdi.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin cari işlemler açığı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8.3 artarak 214.8 milyar dolara yükseldi. 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3.7 olarak hesaplandı.
Biden'ın ekonomik planına ilişkin gelişmeler de piyasaların odağında yer almayı sürdürürken, Demokrat Senatör Joe Manchin'in karşı çıkmasıyla geleceği belirsizliğe sürüklenen 1.75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin ocak ayında oylanmasının beklendiği belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
DÜNYA
Biden: Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız
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