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New York Times: Türkiye'de geçinmekte zorlanan aileler, büyükannelerin altınlarını bozduruyor
New York Times: Türkiye'de geçinmekte zorlanan aileler, büyükannelerin altınlarını bozduruyor
ABD merkezli New York Times gazetesi, Türkiye'deki ekonomik koşullarla birlikte ailelerin çektiği geçim sıkıntılarını konu edinen bir haber hazırladı. Haberde... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T13:14+0300
2021-12-22T13:14+0300
ekonomi
türkiye
ekonomik kriz
the new york times (nyt)
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New Tork Times'ın Türkiye büro şefi Carlotta Gall'a konuşan Bilal isimli bir fabrika çalışanı, ailesinin geçimini sağlayabilmek için her gün daha fazla şeyden vazgeçmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Bir yıldır eve et almadıklarını, ısıtıcıyı ve yağı daha az kullandıklarını ve çocuklarına daha az atıştırmalık aldıklarını söyleyen Bilal, son iki ayda enflasyonun artmasıyla birlikte ağır bir borç yükü altında olduklarını ve ay sonunu getiremediklerini ifade etti. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için annesinin torunları için sakladığı iki altını satmak zorunda kaldığını anlatan Bilal, "Aile önemlidir. Biz bunu aile içinde bir borç olarak görmüyoruz" dedi.New York Times, Türk ekonomisinin birkaç yıldır zorda olduğunu belirtirken son aylarda Türk lirasında yaşanan şiddetli değer kaybı ile ailelerin maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığına dikkat çekti.Üç çocuk sahibi 33 yaşındaki Bilal ve 35 yaşındaki eşi Sevinç, gazeteden 'hükümeti eleştirdikleri için hapse girebilecekleri gerekçesiyle' tam isimlerinin paylaşılmamasını talep etti.'2020'ye kadar hayat iyiydi, borçlarım olsa da borcumu ödeyebiliyordum'Haberde ailenin tek çalışanı olan Bilal'in, İstanbul yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde araba parçaları üreten bir fabrikada forklift şoförü olarak asgari ücretten biraz daha fazla kazandığı kaydedildi. "2020'ye kadar hayat iyiydi, borçlarım olsa da borcumu ödeyebiliyordum" diyen Bilal, "Özellikle son 7-8 aydır ekonominin gerçekten beni çok yorduğunu hissediyorum" diye yakındı.Son yıllarda marketlerin giderek pahalandığını ifade eden Sevinç ise, "Gelirimizden çok giderimiz var. Bir plan bile düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.Çift, geçen aylarda iki kredi kartının bloke olduğunu ancak Bilal'in ek mesai ile bunları ödediğini; şimdi ise tekrar borca girdiklerini ifade etti.
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türkiye, ekonomik kriz, the new york times (nyt)

New York Times: Türkiye'de geçinmekte zorlanan aileler, büyükannelerin altınlarını bozduruyor

13:14 22.12.2021
© REUTERS / Carlo Allegri/The New York Times
The New York Times - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Carlo Allegri/
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ABD merkezli New York Times gazetesi, Türkiye'deki ekonomik koşullarla birlikte ailelerin çektiği geçim sıkıntılarını konu edinen bir haber hazırladı. Haberde ifadelerine yer verilen bir işçi, geçinebilmek için annesinin torunları için kenara koyduğu altınları bozdurmak zorunda kaldığını söyledi.
New Tork Times'ın Türkiye büro şefi Carlotta Gall'a konuşan Bilal isimli bir fabrika çalışanı, ailesinin geçimini sağlayabilmek için her gün daha fazla şeyden vazgeçmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Bir yıldır eve et almadıklarını, ısıtıcıyı ve yağı daha az kullandıklarını ve çocuklarına daha az atıştırmalık aldıklarını söyleyen Bilal, son iki ayda enflasyonun artmasıyla birlikte ağır bir borç yükü altında olduklarını ve ay sonunu getiremediklerini ifade etti. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için annesinin torunları için sakladığı iki altını satmak zorunda kaldığını anlatan Bilal, "Aile önemlidir. Biz bunu aile içinde bir borç olarak görmüyoruz" dedi.
New York Times, Türk ekonomisinin birkaç yıldır zorda olduğunu belirtirken son aylarda Türk lirasında yaşanan şiddetli değer kaybı ile ailelerin maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığına dikkat çekti.
Üç çocuk sahibi 33 yaşındaki Bilal ve 35 yaşındaki eşi Sevinç, gazeteden 'hükümeti eleştirdikleri için hapse girebilecekleri gerekçesiyle' tam isimlerinin paylaşılmamasını talep etti.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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10:14

'2020'ye kadar hayat iyiydi, borçlarım olsa da borcumu ödeyebiliyordum'

Haberde ailenin tek çalışanı olan Bilal'in, İstanbul yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde araba parçaları üreten bir fabrikada forklift şoförü olarak asgari ücretten biraz daha fazla kazandığı kaydedildi.
"2020'ye kadar hayat iyiydi, borçlarım olsa da borcumu ödeyebiliyordum" diyen Bilal, "Özellikle son 7-8 aydır ekonominin gerçekten beni çok yorduğunu hissediyorum" diye yakındı.
Son yıllarda marketlerin giderek pahalandığını ifade eden Sevinç ise, "Gelirimizden çok giderimiz var. Bir plan bile düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.
Çift, geçen aylarda iki kredi kartının bloke olduğunu ancak Bilal'in ek mesai ile bunları ödediğini; şimdi ise tekrar borca girdiklerini ifade etti.
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