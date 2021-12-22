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Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz
© Sputnik / Asatur Yesayants/
Ünlü oyuncu Nicole Kidman, verdiği bir röportajda Hollywood'daki yaş ayrımcılığına dikkat çekti ve sektördeki daha yaşlı kadın oyunculara 'bitmiş' gözüyle bakıldığını belirtti.
Lüks yaşam stili yayını Dujour dergisine konuşan 54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman yaşlılık oyunculuk üzerine görüşlerini anlattı.
54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Kidman “Bu sektörde 40'lı yaşlarına gelmiş kadın oyuncuya bitmiş gözüyle bakılıyor" dedi.
54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Kidman “Bu sektörde 40'lı yaşlarına gelmiş kadın oyuncuya bitmiş gözüyle bakılıyor" dedi.
Nicole Kidman photographed by Max Abadian for Dujour pic.twitter.com/Eo9tdzspPb— Nicole Kidman News (@KidmanUpdates) December 21, 2021
Bu zamana dek setlerde kendisine bu yönde bir şey söylenmediğini belirten Kidman, “Fakat reddedildiğim, kapının kapandığı zamanlar da oldu” ifadelerini kullandı.
Başrollerinde İspanyol aktör Javier Bardem ile yer aldığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos'da canlandırdığı komedyen Lucille Ball karakterini kabul etmeden önce biraz çekindiğini de itiraf etti ancak senaryoyu eline alınca etkilendiğini belirtti.
Başrollerinde İspanyol aktör Javier Bardem ile yer aldığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos'da canlandırdığı komedyen Lucille Ball karakterini kabul etmeden önce biraz çekindiğini de itiraf etti ancak senaryoyu eline alınca etkilendiğini belirtti.
Aaron Sorkin’s ‘Being the Ricardos’ starring Nicole Kidman and Javier Bardem as Lucille Ball and Desi Arnaz is streaming NOW on Amazon Prime Video.https://t.co/mVpuwSUmV0pic.twitter.com/31p8EMJv9L— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) December 21, 2021
Being the Records, 1950'lerde yayınlanan Amerikan sit-com'u I Love Lucy'nin başrollerini canlandıran Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayatlarından uyarlandı. Nicole Kidman ve Javier Bardem'in canlandırdığı çiftin I Love Lucy'nin setinde geçen bir haftasını ve hem kariyerlerini hem de evliliklerini bitirebilecek bir krizle karşı karşıya kalmalarını anlatan film, 21 Aralık'ta Amazon Prime'da yayınlandı.
19 Ekim 2017, 18:12