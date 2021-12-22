https://tr.sputniknews.com/20211222/nicole-kidman-hollywoodda-40-yasindan-sonra-bitmis-sayiliyorsunuz-1052012526.html

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz

Ünlü oyuncu Nicole Kidman, verdiği bir röportajda Hollywood'daki yaş ayrımcılığına dikkat çekti ve sektördeki daha yaşlı kadın oyunculara 'bitmiş' gözüyle... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:54+0300

2021-12-22T14:54+0300

2021-12-22T14:54+0300

yaşam

hollywood

oyuncu

nicole kidman

aktör

yaşlılık

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Lüks yaşam stili yayını Dujour dergisine konuşan 54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman yaşlılık oyunculuk üzerine görüşlerini anlattı. 54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Kidman “Bu sektörde 40'lı yaşlarına gelmiş kadın oyuncuya bitmiş gözüyle bakılıyor" dedi.Bu zamana dek setlerde kendisine bu yönde bir şey söylenmediğini belirten Kidman, “Fakat reddedildiğim, kapının kapandığı zamanlar da oldu” ifadelerini kullandı.Başrollerinde İspanyol aktör Javier Bardem ile yer aldığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos'da canlandırdığı komedyen Lucille Ball karakterini kabul etmeden önce biraz çekindiğini de itiraf etti ancak senaryoyu eline alınca etkilendiğini belirtti.Being the Records, 1950'lerde yayınlanan Amerikan sit-com'u I Love Lucy'nin başrollerini canlandıran Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayatlarından uyarlandı. Nicole Kidman ve Javier Bardem'in canlandırdığı çiftin I Love Lucy'nin setinde geçen bir haftasını ve hem kariyerlerini hem de evliliklerini bitirebilecek bir krizle karşı karşıya kalmalarını anlatan film, 21 Aralık'ta Amazon Prime'da yayınlandı.

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hollywood, oyuncu, nicole kidman, aktör, yaşlılık