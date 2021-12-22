https://tr.sputniknews.com/20211222/otomobil-fiyatlarindaki-dusus-devam-edecek-mi-1052004718.html

Otomobil fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi?

Otomobil fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi?

Türk Lirası’nın uzun bir sürenin ardından yabancı para birimleri karşısında değer kazanması ile birlikte araç fiyatlarında da gerileme söz konusu oldu... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T11:51+0300

2021-12-22T11:51+0300

2021-12-22T11:51+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

euro

dolar

otomobil

döviz

araç

ikinci el

ikinci el otomobil

cardata

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052004579_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5506be6ec7bcb01ef2ccf64fe2710db1.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik adımlar ile kurlarda gerileme başladı. Bu gerilemenin araç fiyatlarına ilk yansıması dört markanın fiyatları indirmesi oldu. Diğer markaların da fiyat listesini güncelleme aşamasına geçtiği ifade ediliyor. Aynı zamanda hem sıfır kilometre araç fiyatlarının artması hem de piyasadaki sıfır kilometre araç azlığı nedeniyle olağanüstü şekilde artan ikinci el araç fiyatlarında da satıcılar güncellemeye gitti.‘Bu hafta bitmeden 20-25 markayı bulacak’CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomobil piyasasındaki yaşanan bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.Şu anda fiyatlardaki gerilemenin yaklaşık %10 ile %15 arasında olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:Otomobil piyasasındaki verileri analiz eden CARDATA’nın yaptığı çalışmalara göre markaların fiyatlarını dolar kurunun 12,30-12,50 olduğu dönemdeki fiyat listelerine çektiğini belirten Yalçın, ikinci el araç piyasasına dair ise şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211222/dolardaki-dususun-ardindan-sifir-otomobil-fiyatlari-guncellendi--1052000058.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

recep tayyip erdoğan, euro, dolar, otomobil, döviz, araç, ikinci el, ikinci el otomobil, cardata, hüsamettin yalçın, turan salcı