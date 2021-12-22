https://tr.sputniknews.com/20211222/queen-gitaristi-brian-may-kovide-yakalandi-uc-doz-asi-olmasaydim-iyilesemeyebilirdim-1052013211.html

Queen gitaristi Brian May, Kovid'e yakalandı: 'Üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim'

Queen gitaristi Brian May, Kovid'e yakalandı: 'Üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim'

Gitarist Brian May, koronavirüse yakalandığını ve bir haftadır zor zamanlar geçirdiğini anlattı. May, herkesi aşı olmaya çağırdı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:39+0300

2021-12-22T14:39+0300

2021-12-22T14:43+0300

koronavirüs

brian may

aşı

queen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052013114_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_757c3b541e6f7442a0e009df0d99b1c2.jpg

Queen grubunun gitaristi Brian May, Instagram’da paylaştığı gönderilerle Kovid-19 sürecini anlattı.Eşi Anito Dobson ile arkadaşlarıyla doğum günü yemeğine gittiklerini anlatan 74 yaşındaki rock yıldızı, sabahtan hızlı test yaptırdıklarını, ikisinin de aşılı olduğun vurguladı. Omicron varyantının hızla yayıldığını vurgulayan May, yemeğe katılmanın bir 'risk' olduğunu belirtti.Henüz Kovid geçirmeyenlere seslenen May, ilk günleri 'korkunç' geçirdiğini belirterek 'geçirebileceğiniz en kötü grip' dedi.T24'ün aktardığında göre, çektiği videoda aşı yaptırmayanlara seslenen May, “Şu an aşı olmayan çok sayıda insan hastanelerde, yaşam ve ölüm arasında çizgide” dedi. May, üç doz aşı olmasaydı kendisinin de iyileşemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20200501/Queen-efsane-sarkilari-We-are-the-championsi-saglik-calisanlari-icin-yeniden-kaydetti-1041949059.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brian may, aşı, queen