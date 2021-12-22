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Queen gitaristi Brian May, Kovid'e yakalandı: 'Üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim'
Queen gitaristi Brian May, Kovid'e yakalandı: 'Üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim'
Gitarist Brian May, koronavirüse yakalandığını ve bir haftadır zor zamanlar geçirdiğini anlattı. May, herkesi aşı olmaya çağırdı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:39+0300
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koronavirüs
brian may
aşı
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Queen grubunun gitaristi Brian May, Instagram’da paylaştığı gönderilerle Kovid-19 sürecini anlattı.Eşi Anito Dobson ile arkadaşlarıyla doğum günü yemeğine gittiklerini anlatan 74 yaşındaki rock yıldızı, sabahtan hızlı test yaptırdıklarını, ikisinin de aşılı olduğun vurguladı. Omicron varyantının hızla yayıldığını vurgulayan May, yemeğe katılmanın bir 'risk' olduğunu belirtti.Henüz Kovid geçirmeyenlere seslenen May, ilk günleri 'korkunç' geçirdiğini belirterek 'geçirebileceğiniz en kötü grip' dedi.T24'ün aktardığında göre, çektiği videoda aşı yaptırmayanlara seslenen May, “Şu an aşı olmayan çok sayıda insan hastanelerde, yaşam ve ölüm arasında çizgide” dedi. May, üç doz aşı olmasaydı kendisinin de iyileşemeyeceğini düşündüğünü belirtti.
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brian may, aşı, queen

Queen gitaristi Brian May, Kovid'e yakalandı: 'Üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim'

14:39 22.12.2021 (güncellendi: 14:43 22.12.2021)
© AFP 2021Brian May
Brian May - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021
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Gitarist Brian May, koronavirüse yakalandığını ve bir haftadır zor zamanlar geçirdiğini anlattı. May, herkesi aşı olmaya çağırdı.
Queen grubunun gitaristi Brian May, Instagram’da paylaştığı gönderilerle Kovid-19 sürecini anlattı.
Eşi Anito Dobson ile arkadaşlarıyla doğum günü yemeğine gittiklerini anlatan 74 yaşındaki rock yıldızı, sabahtan hızlı test yaptırdıklarını, ikisinin de aşılı olduğun vurguladı. Omicron varyantının hızla yayıldığını vurgulayan May, yemeğe katılmanın bir 'risk' olduğunu belirtti.
Henüz Kovid geçirmeyenlere seslenen May, ilk günleri 'korkunç' geçirdiğini belirterek 'geçirebileceğiniz en kötü grip' dedi.
T24'ün aktardığında göre, çektiği videoda aşı yaptırmayanlara seslenen May, “Şu an aşı olmayan çok sayıda insan hastanelerde, yaşam ve ölüm arasında çizgide” dedi.
May, üç doz aşı olmasaydı kendisinin de iyileşemeyeceğini düşündüğünü belirtti.
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