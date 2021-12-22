https://tr.sputniknews.com/20211222/resmi-gazetede-yayimlandi-akaryakitta-otvye-doviz-duzenlemesi-1052000456.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıtta ÖTV'ye 'döviz' düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıtta ÖTV'ye 'döviz' düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T09:29+0300

2021-12-22T09:29+0300

2021-12-22T09:30+0300

türkiye

benzin

akaryakıt

ötv

zam

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Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak. Akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi, ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ve ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının düzenlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV'den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.Eşel-mobil sisteminin Ocak-Ağustos döneminde enflasyonu düşürücü etkisi 1.42 puan doğrudan, 1.06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2.48 puan olarak hesaplanmakta.İndirim bekleniyorYarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyor.İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

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benzin, akaryakıt, ötv, zam