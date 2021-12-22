https://tr.sputniknews.com/20211222/reuters-turkiyedeki-kripto-gunluk-islem-sayisi-yeniden-1-milyon-seviyesinin-uzerine-cikti-1052012927.html

Reuters: Türkiye'deki kripto günlük işlem sayısı yeniden 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı

Reuters: Türkiye'deki kripto günlük işlem sayısı yeniden 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verileri, Türkiye'de günde 1 milyon işlem eşiğinin aşıldığına işaret etti. Reuters'ın haberinde Türk... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:28+0300

2021-12-22T14:28+0300

2021-12-22T14:28+0300

ekonomi

reuters

merkez bankası

kripto para

hazine ve maliye bakanlığı

kripto

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İngiltere merkezli Reuters ajansının haberine göre, Türkiye'deki kripto para birimleri üzerinden yapılan günlük işlem sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Yeni ekonomik politikanın yarattığı endişeler nedeniyle Türk lirasının Eylül ayından bu yana yüzde 40 değer kaybettiğini belirten ajans, Türk yatırımcıların yükselen enflasyondan kaçınabilmek için farklı yatırım araçları aramaya başladığını kaydetti.Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko’nun Reuters'a sunduğu veriler, Türkiye'de günde 1 milyon işlem eşiğinin aşıldığına işaret etti.Türk lirası 2008'den bu yana yüzde 90 değer kaybettiHaberde farklı yatırım araçları arayışının başlangıcı olarak, mart ayında Merkez Bankası başkanının beklenmedik bir şekilde görevden alınması ile Türk lirasında ciddi değer kaybı yaşandığı dönem gösterildi. Ancak son dönemde Türk lirasındaki oynak seyrin yatırımcıların ilgisini çekmeden önce, işlem hacmi 500 bin seviyesinin altına inmişti.Türk Lirası 2008’den bu yana yüzde 90 değer kaybederken, Türk yatırımcılar için dolara ya da altına yatırım yapmak alışılagelmiş bir durum. Ancak hükümetin bu yatırımları zorlaştırması ve kripto para birimlerinin sert yükselişi yatırımcıları kripto işlemlere yönlendirdi.Veriler 2019’dan bu yana Türk lirası ile yapılan işlemlerde yatırımcıların en çok Bitcoin ve Tether ile işlem yaptığını gösteriyor.Bitcoin Kasım’da 69 bin dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Sınırlı sayıda coin olması kripto paraların volatiliteye rağmen enflasyon karşında güçlü kaldığının düşünülmesi kazanımları hızlandırdı. Türkiye'de kripto işlemlerindeki artışın yetkililerin dikkatinden kaçmadığını belirten ajans, Türk Maliye Bakanı'nın Eylül ayında yükselen varlık sınıfına ilişkin düzenlemelerin getirileceğini söylediğini, Merkez Bankası'nın ise 'onarılamaz' hasar ve işlem risklerini öne sürerek Nisan ayında geleneksel alım türlerinde kripto kullanımını yasakladığını hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211222/new-york-times-turkiyede-gecinmekte-zorlanan-aileler-buyukannelerin-altinlarini-bozduruyor-1052009029.html

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reuters, merkez bankası, kripto para, hazine ve maliye bakanlığı, kripto