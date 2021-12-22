https://tr.sputniknews.com/20211222/rusya-abd-ile-ilk-guvenlik-garantisi-gorusmeleri-2022-basinda-yapilacak-1052007222.html
Rusya: ABD ile ilk güvenlik garantisi görüşmeleri 2022 başında yapılacak
Rusya: ABD ile ilk güvenlik garantisi görüşmeleri 2022 başında yapılacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ile güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerin ilk turunun 2022 başında gerçekleştirileceğini açıkladı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:34+0300
2021-12-22T12:34+0300
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Russia Today’e (RT) röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile güvenlik garantisi görüşmelerinin ilkinin gelecek yılın başında gerçekleşeceğini söyledi: “Kurulan temasın neticesinde ileride yürütülecek çalışmaların organizasyon modeli üzerinde anlaşıldı. Yılın başında, bizim ve ABD tarafının müzakerecileri arasındaki ilk temasların gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalındı.” Lavrov, ABD ile Rusya arasında güvenlik garantilerine yönelik diyalog mekanizmaları konusunda bir uzlaşı olduğunu, bu yaklaşımın bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarına aykırı bir durum teşkil etmediğini düşündüğünü belirtti.Lavrov, “Öngörülebilir gelecekte, ocak ayında Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki anlaşma taslağını, ikinci belgeyi görüşmek müzakere ortamını kullanmayı planlıyoruz” dedi.Moskova’nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerinin Batı tarafından ciddiye alınması ve anlaşılması için her şeyi yapacaklarını kaydeden ve girişimlerinin göz ardı edildiğini düşünmediğini belirten Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Savunma Bakanlığı yönetiminin genişletilmiş toplantısında bu konudan ayrıntılı olarak konuştu. ABD Başkanı (Joe Biden) ile son görüntülü konuşmasında bu konuyu görüştüklerini belirtti. Başkan Biden, Rusya’nın ifade ettiği endişeleri göz önüne almaya hazır olduklarını ifade etti” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/putin-abdnin-hasmane-adimlarina-karsi-uygun-askeri-teknik-onlemleri-alacagiz-buna-hakkimiz-var-1051970799.html
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Rusya: ABD ile ilk güvenlik garantisi görüşmeleri 2022 başında yapılacak
12:34 22.12.2021 (güncellendi: 13:00 22.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ile güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerin ilk turunun 2022 başında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Russia Today’e (RT) röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile güvenlik garantisi görüşmelerinin ilkinin gelecek yılın başında gerçekleşeceğini söyledi: “Kurulan temasın neticesinde ileride yürütülecek çalışmaların organizasyon modeli üzerinde anlaşıldı. Yılın başında, bizim ve ABD tarafının müzakerecileri arasındaki ilk temasların gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalındı.”
Lavrov, ABD ile Rusya arasında güvenlik garantilerine yönelik diyalog mekanizmaları konusunda bir uzlaşı olduğunu, bu yaklaşımın bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarına aykırı bir durum teşkil etmediğini düşündüğünü belirtti.
Lavrov, “Öngörülebilir gelecekte, ocak ayında Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki anlaşma taslağını, ikinci belgeyi görüşmek müzakere ortamını kullanmayı planlıyoruz” dedi.
Moskova’nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerinin Batı tarafından ciddiye alınması ve anlaşılması için her şeyi yapacaklarını kaydeden ve girişimlerinin göz ardı edildiğini düşünmediğini belirten Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Savunma Bakanlığı yönetiminin genişletilmiş toplantısında bu konudan ayrıntılı olarak konuştu. ABD Başkanı (Joe Biden) ile son görüntülü konuşmasında bu konuyu görüştüklerini belirtti. Başkan Biden, Rusya’nın ifade ettiği endişeleri göz önüne almaya hazır olduklarını ifade etti” diye konuştu.