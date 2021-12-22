Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211222/rusya-abd-ve-partnerleri-afganistandaki-hatalarini-kabul-etmiyor-1052021704.html
Rusya: ABD ve partnerleri Afganistan'daki hatalarını kabul etmiyor
Rusya: ABD ve partnerleri Afganistan'daki hatalarını kabul etmiyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin Afganistan'daki hatalarını kabul etmediklerini ve eylemleriyle bu ülkedeki durumu daha... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T18:19+0300
2021-12-22T18:20+0300
dünya
rusya
abd
oleg sıromolotov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049852331_0:70:1201:745_1920x0_80_0_0_3951225ca18bad29e553c4ff36d25414.jpg
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2. Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılan Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin Afganistan'daki eylemlerini eleştirdi.Söz konusu eylemlerin Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürdüğünü belirten Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ikinci plana ittiğinin altını çizdi.Sıromolotov, Batı'nın aksine Rusya ve partnerlerinin BM Şartı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları temelinde terörle mücadele alanında diyaloğun pekiştirilmesi yönünde adımlar attığını vurguladı.'Pandemi, uluslararası terör için yeni fırsatlar yarattı'Sıromolotov, pandeminin terör üzerindeki etkisini de değerlendirdi.Pandeminin teröristler için eylemlerini artırma konusunda yeni fırsatlar yaratarak terör tehdidinin dönüşmesini beraberinde getirdiğini kaydeden Rus yetkili, yeni terör destekçilerinin örgütlere dahil edildiğine, terör propagandasının ve ideolojisinin internet ortamında yayıldığına dikkat çekti.'Bazı ülkelerde halkların radikalleşmesi için ortam oluştu'Pandeminin sosyo-ekonomik sonuçlarının bir dizi ülkede halkların radikalleşmesi için ortam oluşturduğunun altını çizen Sıromolotov, bunun da yeni üyeler kazanmayı, terör eylemleri düzenlemeyi kolaylaştırdığını vurguladı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049852331_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_31514f9c1f56f444056eeb58b6a1c96d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, oleg sıromolotov

Rusya: ABD ve partnerleri Afganistan'daki hatalarını kabul etmiyor

18:19 22.12.2021 (güncellendi: 18:20 22.12.2021)
© AFP 2021 / Javed TanveerAfganistan'ın Kandahar kentinde camiye intihar saldırısı
Afganistan'ın Kandahar kentinde camiye intihar saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / Javed Tanveer
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin Afganistan'daki hatalarını kabul etmediklerini ve eylemleriyle bu ülkedeki durumu daha da kötüye götürdüklerini söyledi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2. Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılan Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin Afganistan'daki eylemlerini eleştirdi.

Söz konusu eylemlerin Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürdüğünü belirten Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ikinci plana ittiğinin altını çizdi.

Sıromolotov, Batı'nın aksine Rusya ve partnerlerinin BM Şartı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları temelinde terörle mücadele alanında diyaloğun pekiştirilmesi yönünde adımlar attığını vurguladı.

'Pandemi, uluslararası terör için yeni fırsatlar yarattı'

Sıromolotov, pandeminin terör üzerindeki etkisini de değerlendirdi.

Pandeminin teröristler için eylemlerini artırma konusunda yeni fırsatlar yaratarak terör tehdidinin dönüşmesini beraberinde getirdiğini kaydeden Rus yetkili, yeni terör destekçilerinin örgütlere dahil edildiğine, terör propagandasının ve ideolojisinin internet ortamında yayıldığına dikkat çekti.

'Bazı ülkelerde halkların radikalleşmesi için ortam oluştu'

Pandeminin sosyo-ekonomik sonuçlarının bir dizi ülkede halkların radikalleşmesi için ortam oluşturduğunun altını çizen Sıromolotov, bunun da yeni üyeler kazanmayı, terör eylemleri düzenlemeyi kolaylaştırdığını vurguladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:25Kayseri'de IŞİD şüphelisi yakalandı
19:24Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, sömürgeci Rhodes'un mezarının İngiltere'ye nakledilmesini istedi
19:16Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan sadece bankada parası olan değil, 84 milyonun her ferdidir
19:11İtalya Başbakanı Draghi: Omicron'un gelişi, salgında yeni bir aşama başlattı
19:07Kremlin: Rusya’nın güvenlik garantisi önerisi oldukça net, karşı taraftan da netlik bekliyoruz
19:07Malatya'da kuyumcudan alma bahanesiyle baktığı bilezikleri alarak kaçtı
19:03Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezası istemi
18:38Kılıçdaroğlu: Gerçekten bayrağımız ve vatanımız birse, 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız
18:22Noel baba Brezilya'da çocuklara hediyeler dağıttı
18:20Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Dolar adeta ülkemizde esas para haline geldi
18:19Rusya: ABD ve partnerleri Afganistan'daki hatalarını kabul etmiyor
18:17İsrail'de geçen yıl en popüler erkek bebek ismi Muhammed oldu
18:08Avustralya'da koalaları topluca öldürenler para cezası veya 12 ay hapisle yargılanacak
18:04Babacan: Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin
17:59Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Tedbirlerin dövize yönelimi yavaşlatacağını düşünüyorum
17:54Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı kişi serbest bırakıldı
17:51Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Cumhurbaşkanımıza ek zam beklentimizi aktardık
17:47Refakatsiz çocukların AB'ye iltica başvuruları iki kattan fazla arttı
17:45Çeçen lider Kadirov’dan Türkiye’ye ‘Cahar Dudayev Parkı’ tepkisi
17:44Konya'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı