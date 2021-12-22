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Rusya: ABD ve partnerleri Afganistan'daki hatalarını kabul etmiyor
18:19 22.12.2021 (güncellendi: 18:20 22.12.2021)
© AFP 2021 / Javed TanveerAfganistan'ın Kandahar kentinde camiye intihar saldırısı
© AFP 2021 / Javed Tanveer
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin Afganistan'daki hatalarını kabul etmediklerini ve eylemleriyle bu ülkedeki durumu daha da kötüye götürdüklerini söyledi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2. Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılan Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin Afganistan'daki eylemlerini eleştirdi.
Söz konusu eylemlerin Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürdüğünü belirten Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ikinci plana ittiğinin altını çizdi.
Sıromolotov, Batı'nın aksine Rusya ve partnerlerinin BM Şartı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları temelinde terörle mücadele alanında diyaloğun pekiştirilmesi yönünde adımlar attığını vurguladı.
Söz konusu eylemlerin Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürdüğünü belirten Sıromolotov, ABD ve partnerlerinin terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ikinci plana ittiğinin altını çizdi.
Sıromolotov, Batı'nın aksine Rusya ve partnerlerinin BM Şartı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları temelinde terörle mücadele alanında diyaloğun pekiştirilmesi yönünde adımlar attığını vurguladı.
'Pandemi, uluslararası terör için yeni fırsatlar yarattı'
Sıromolotov, pandeminin terör üzerindeki etkisini de değerlendirdi.
Pandeminin teröristler için eylemlerini artırma konusunda yeni fırsatlar yaratarak terör tehdidinin dönüşmesini beraberinde getirdiğini kaydeden Rus yetkili, yeni terör destekçilerinin örgütlere dahil edildiğine, terör propagandasının ve ideolojisinin internet ortamında yayıldığına dikkat çekti.
Pandeminin teröristler için eylemlerini artırma konusunda yeni fırsatlar yaratarak terör tehdidinin dönüşmesini beraberinde getirdiğini kaydeden Rus yetkili, yeni terör destekçilerinin örgütlere dahil edildiğine, terör propagandasının ve ideolojisinin internet ortamında yayıldığına dikkat çekti.
'Bazı ülkelerde halkların radikalleşmesi için ortam oluştu'
Pandeminin sosyo-ekonomik sonuçlarının bir dizi ülkede halkların radikalleşmesi için ortam oluşturduğunun altını çizen Sıromolotov, bunun da yeni üyeler kazanmayı, terör eylemleri düzenlemeyi kolaylaştırdığını vurguladı.