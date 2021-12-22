https://tr.sputniknews.com/20211222/rusya-saglik-bakanligi-koronavirusun-tedavisi-icin-gelistirilen-mir-19-ilacini-tescil-etti-1052028311.html

Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti

Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti

Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA), Rusya Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil ettiğini bildirdi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T22:16+0300

2021-12-22T22:16+0300

2021-12-22T22:16+0300

koronavirüs

rusya

rusya sağlık bakanlığı

ilaç

mir

koronavirüs

rusya federal tıp ve biyoloji ajansı (fmba)

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FMBA basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’un tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti.Açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova’nın talimatı ile Rusya FMBA İmmünoloji Enstitüsü’nde yeni koronavirüs enfeksiyonunu tedavi etmek için geliştirilen ilacı tescil etti” ifadelerine yer verildi.Mir-19, etkisi RNA girişim mekanizmasına dayanan ve virüse karşı panzehir görevi gören etiyotropik bir ilaç olup, girişim yapan etkin madde ve taşıyıcı peptit olmak üzere iki bileşenden oluşuyor.Burun ve boğaz spreyi de dahil olmak üzere, farklı formlarda üretilmesi planlanan MİR-19’un herhangi bir yan etkisi saptanmadı. Mir-19, hastalığın orta seyrinde sitokin fırtınasına karşı uyararak, ağır formda geçirilmesini önlüyor.Skvortsova geçen hafta ilacın faz 1 ve faz 2 araştırmalarının ardından tescil işleminden geçtiğini, bilim insanlarının ilacın iyi tolere edildiğini ve güvenli olduğunu kanıtladıklarını, ayrıca standart tedaviye göre MIR-19'un daha avantajlı olduğunu ortaya koyduklarını açıklamıştı.-

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rusya, rusya sağlık bakanlığı, ilaç, mir, koronavirüs, rusya federal tıp ve biyoloji ajansı (fmba)