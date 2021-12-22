https://tr.sputniknews.com/20211222/rusya-saglik-bakanligi-koronavirusun-tedavisi-icin-gelistirilen-mir-19-ilacini-tescil-etti-1052028311.html
Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti
Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti
Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA), Rusya Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil ettiğini bildirdi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T22:16+0300
2021-12-22T22:16+0300
2021-12-22T22:16+0300
koronavirüs
rusya
rusya sağlık bakanlığı
ilaç
mir
koronavirüs
rusya federal tıp ve biyoloji ajansı (fmba)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051312924_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ac7eef6487abe703d1c6a56be9979b87.jpg
FMBA basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’un tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti.Açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova’nın talimatı ile Rusya FMBA İmmünoloji Enstitüsü’nde yeni koronavirüs enfeksiyonunu tedavi etmek için geliştirilen ilacı tescil etti” ifadelerine yer verildi.Mir-19, etkisi RNA girişim mekanizmasına dayanan ve virüse karşı panzehir görevi gören etiyotropik bir ilaç olup, girişim yapan etkin madde ve taşıyıcı peptit olmak üzere iki bileşenden oluşuyor.Burun ve boğaz spreyi de dahil olmak üzere, farklı formlarda üretilmesi planlanan MİR-19’un herhangi bir yan etkisi saptanmadı. Mir-19, hastalığın orta seyrinde sitokin fırtınasına karşı uyararak, ağır formda geçirilmesini önlüyor.Skvortsova geçen hafta ilacın faz 1 ve faz 2 araştırmalarının ardından tescil işleminden geçtiğini, bilim insanlarının ilacın iyi tolere edildiğini ve güvenli olduğunu kanıtladıklarını, ayrıca standart tedaviye göre MIR-19'un daha avantajlı olduğunu ortaya koyduklarını açıklamıştı.-
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051312924_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_992d1a056584cd303d0c8d572fb0815b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya sağlık bakanlığı, ilaç, mir, koronavirüs, rusya federal tıp ve biyoloji ajansı (fmba)
Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti
Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA), Rusya Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil ettiğini bildirdi.
FMBA basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’un tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti.
Açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova’nın talimatı ile Rusya FMBA İmmünoloji Enstitüsü’nde yeni koronavirüs enfeksiyonunu tedavi etmek için geliştirilen ilacı tescil etti” ifadelerine yer verildi.
Mir-19, etkisi RNA girişim mekanizmasına dayanan ve virüse karşı panzehir görevi gören etiyotropik bir ilaç olup, girişim yapan etkin madde ve taşıyıcı peptit olmak üzere iki bileşenden oluşuyor.
Burun ve boğaz spreyi de dahil olmak üzere, farklı formlarda üretilmesi planlanan MİR-19’un herhangi bir yan etkisi saptanmadı. Mir-19, hastalığın orta seyrinde sitokin fırtınasına karşı uyararak, ağır formda geçirilmesini önlüyor.
Skvortsova geçen hafta ilacın faz 1 ve faz 2 araştırmalarının ardından tescil işleminden geçtiğini, bilim insanlarının ilacın iyi tolere edildiğini ve güvenli olduğunu kanıtladıklarını, ayrıca standart tedaviye göre MIR-19'un daha avantajlı olduğunu ortaya koyduklarını açıklamıştı.