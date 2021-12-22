https://tr.sputniknews.com/20211222/rusya-savunma-bakani-soygu-putine-yeni-silah-modellerini-gosterdi-1051995510.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e yeni silah modellerini gösterdi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e yeni silah modellerini gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği bir etkinlik kapsamında yerli yapım yeni silah, askeri teçhizat ve askeri... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T02:01+0300

2021-12-22T02:01+0300

2021-12-22T02:01+0300

savunma

rusya

vladimir putin

sergey şoygu

silah

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki Ulusal Kontrol Merkezi binasında silah fuarı düzenlendi. Fuarı gezen Rusya liderine Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Şoygu, Putin’e yeni silah modellerini tanıttı.Devlet Başkanı, keşif bölüğü komutanının taktik terminalini ve yeni hava çıkarma paraşüt sistemlerini inceledi. Şoygu, yeni paraşüt sistemiyle ilgili "Bu, ordu envanterine dahil edilen son şey. Uzak mesafeye indiriyor" ifadelerini kullandı.Putin’e ayrıca hava indirme birlikleri için geliştirilen LSTS-1943 (Sarmat-2) hafif özel nakliye aracı gösterildi. Hava kuvvetleri ve deniz piyadeleri için geliştirilen bu araç, Rusya-Belarus ortak ‘Batı-2021’ tatbikatında kullanılmıştı.

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rusya, vladimir putin, sergey şoygu, silah