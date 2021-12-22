Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e yeni silah modellerini gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki Ulusal Kontrol Merkezi binasında silah fuarı düzenlendi. Fuarı gezen Rusya liderine Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Şoygu, Putin’e yeni silah modellerini tanıttı.Devlet Başkanı, keşif bölüğü komutanının taktik terminalini ve yeni hava çıkarma paraşüt sistemlerini inceledi. Şoygu, yeni paraşüt sistemiyle ilgili "Bu, ordu envanterine dahil edilen son şey. Uzak mesafeye indiriyor" ifadelerini kullandı.Putin’e ayrıca hava indirme birlikleri için geliştirilen LSTS-1943 (Sarmat-2) hafif özel nakliye aracı gösterildi. Hava kuvvetleri ve deniz piyadeleri için geliştirilen bu araç, Rusya-Belarus ortak ‘Batı-2021’ tatbikatında kullanılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği bir etkinlik kapsamında yerli yapım yeni silah, askeri teçhizat ve askeri birlikler için komuta ve kontrol araçlarını inceledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki Ulusal Kontrol Merkezi binasında silah fuarı düzenlendi. Fuarı gezen Rusya liderine Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Şoygu, Putin’e yeni silah modellerini tanıttı.
Devlet Başkanı, keşif bölüğü komutanının taktik terminalini ve yeni hava çıkarma paraşüt sistemlerini inceledi. Şoygu, yeni paraşüt sistemiyle ilgili "Bu, ordu envanterine dahil edilen son şey. Uzak mesafeye indiriyor" ifadelerini kullandı.
Putin’e ayrıca hava indirme birlikleri için geliştirilen LSTS-1943 (Sarmat-2) hafif özel nakliye aracı gösterildi. Hava kuvvetleri ve deniz piyadeleri için geliştirilen bu araç, Rusya-Belarus ortak ‘Batı-2021’ tatbikatında kullanılmıştı.