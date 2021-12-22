Rusya, Türkiye ve İran arasında Tahran’da zirve gerçekleştirilecek

Rus basınına konuşan Hacı, ülkesinin başkenti Tahran’da Rusya, İran ve Türkiye arasında bir zirve gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldığını ifade etti.Hacı, “Evet, bir zirve planlanıyor. Gelecek yılın başında gerçekleştirmek için hazırlanıyoruz, fakat pandemi ile ilgili duruma bağlı. Ancak genel anlamda bu konuda anlaştık. Büyük ihtimalle şubat ayında veya mart ayında bu zirveyi düzenleyebileceğiz” dedi.Zirvenin Nursultan’da gerçekleştirilen Suriye konulu müzakereler sırasında görüşüldüğünü belirten Hacı, bunun öncesinde dışişleri bakanları arasında bir görüşme gerçekleşeceğini ekledi.Hacı, söz konusu zirveden birkaç hafta sonra da Astana formatındaki uluslararası Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun yapılacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, pandemiyle ilgili duruma bağlı olarak Rusya, İran ve Türkiye’nin şubat-mart döneminde Tahran’da Astana formatında bir zirve gerçekleştirmek konusunda anlaştığını söyledi.
Rus basınına konuşan Hacı, ülkesinin başkenti Tahran’da Rusya, İran ve Türkiye arasında bir zirve gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldığını ifade etti.
Hacı, “Evet, bir zirve planlanıyor. Gelecek yılın başında gerçekleştirmek için hazırlanıyoruz, fakat pandemi ile ilgili duruma bağlı. Ancak genel anlamda bu konuda anlaştık. Büyük ihtimalle şubat ayında veya mart ayında bu zirveyi düzenleyebileceğiz” dedi.
Zirvenin Nursultan’da gerçekleştirilen Suriye konulu müzakereler sırasında görüşüldüğünü belirten Hacı, bunun öncesinde dışişleri bakanları arasında bir görüşme gerçekleşeceğini ekledi.
Hacı, söz konusu zirveden birkaç hafta sonra da Astana formatındaki uluslararası Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun yapılacağını belirtti.