https://tr.sputniknews.com/20211222/rusyada-nato-mermileri-de-atabilen-dunyanin-ilk-keskin-nisanci-tufegi-gelistirildi-1051995614.html

Rusya’da NATO mermileri de atabilen dünyanın ilk keskin nişancı tüfeği geliştirildi

Rusya’da NATO mermileri de atabilen dünyanın ilk keskin nişancı tüfeği geliştirildi

Rus silah üreticisi Lobayev Arms, 12.7 x 99 milimetrelik NATO mermilerini atabilen dünyanın ilk çok kalibreli tüfeği ‘Opustaşitel’i geliştirdi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T02:10+0300

2021-12-22T02:10+0300

2021-12-22T02:10+0300

savunma

rusya

keskin nişancı tüfeği

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Lobayev Arms Genel Direktörü Vladislav Lobayev, 12.7 x 99 milimetrelik NATO mermilerini atabilen dünyanın ilk çok kalibreli tüfeği ‘Opustaşitel’i geliştirdiklerini duyurdu.Rus basınına konuşan Lobayev, geliştirdikleri yeni keskin nişancı tüfeğinin en önemli avantajının modülerliği olduğunu belirterek, “Geliştirdiğimiz ‘Opustaşitel’de keskin nişancının yerine getireceği göreve bağlı olarak, hem NATO hem de yerli tüfeklere uygun kalibreleri aynı anda değiştirebilme yeteneğine sahip olmasını mümkün hale getirdik” dedi.Yeni silahın 12.7 kalibre için benzersiz olan 0.5 açısal dakika atış doğruluğuna sahip olduğunu ve böylece tüfeğin Amerikan Barretinden dört kat daha isabetli atış yaptığını belirten Lobayev, tüfeğin düşmanın keskin nişancı birimleriyle mücadele gibi en zor görevleri başarıyla yerine getirmesine imkan vereceğini kaydetti.Lobayev Arms, şu anda en uzun menzilli tüfek olarak kabul edilen Sumrak (güvenli atış menzili 2.5 kilometre, maksimum menzil 4.2 kilometre) keskin nişancı tüfeğinin de üreticisi.Kasım 2019'da, Rus keskin nişancı Sergey Şmakov, ‘SVLK-14-Sumrak’ tüfeğiyle karanlıkta bin 920 metre mesafedeki hedefi tam isabetle vurmayı başarmıştı.

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rusya, keskin nişancı tüfeği