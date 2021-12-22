https://tr.sputniknews.com/20211222/rusyanin-washington-buyukelciliginden-abdye-ukrayna-ile-ilgili-gercegi-carpitmayin-1052006205.html

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye: Ukrayna ile ilgili gerçeği çarpıtmayın

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye: Ukrayna ile ilgili gerçeği çarpıtmayın

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Ukrayna’daki durumun sorumlusunun Rusya değil ABD olduğu açıklaması yaparak gerçeği çarpıtmamaları çağrısında bulundu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T12:20+0300

2021-12-22T12:20+0300

2021-12-22T12:20+0300

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ukrayna

nato

rusya'nın washington büyükelçiliği

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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Ukrayna’daki gerginliğin artmasının suçlusunun Kiev veya Washington değil, Rusya olduğu iddiasıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı'na gerçeği çarpıtmaması çağrısı yapıyoruz. Gerginliğin giderilmesi için ABD’nin sınırlarımız yakınlarında Rusya karşıtı askeri alanlar oluşturmaması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı. Büyükelçilik, bu amaçla NATO’nun doğuya genişlemesinin önlenmesi, İttifak’a eski Sovyet ülkelerinin alınmasından vazgeçilmesi ve bu ülkelerin altyapılarının askeri faaliyetler için kullanılmaması, onlarla ikili askeri ilişkiler geliştirilmemesi gerektiğini de vurguladı.

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rusya, ukrayna, nato, rusya'nın washington büyükelçiliği