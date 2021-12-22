Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye: Ukrayna ile ilgili gerçeği çarpıtmayın

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Ukrayna’daki gerginliğin artmasının suçlusunun Kiev veya Washington değil, Rusya olduğu iddiasıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı'na gerçeği çarpıtmaması çağrısı yapıyoruz. Gerginliğin giderilmesi için ABD’nin sınırlarımız yakınlarında Rusya karşıtı askeri alanlar oluşturmaması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı. Büyükelçilik, bu amaçla NATO’nun doğuya genişlemesinin önlenmesi, İttifak’a eski Sovyet ülkelerinin alınmasından vazgeçilmesi ve bu ülkelerin altyapılarının askeri faaliyetler için kullanılmaması, onlarla ikili askeri ilişkiler geliştirilmemesi gerektiğini de vurguladı.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Ukrayna’daki durumun sorumlusunun Rusya değil ABD olduğu açıklaması yaparak gerçeği çarpıtmamaları çağrısında bulundu.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Ukrayna’daki gerginliğin artmasının suçlusunun Kiev veya Washington değil, Rusya olduğu iddiasıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı.
3⃣These steps would allow to defuse dangerous tensions in #Europe and conclude agreements on guarantees of equal and indivisible security. pic.twitter.com/gdTktavMEr
Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı'na gerçeği çarpıtmaması çağrısı yapıyoruz. Gerginliğin giderilmesi için ABD’nin sınırlarımız yakınlarında Rusya karşıtı askeri alanlar oluşturmaması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçilik, bu amaçla NATO’nun doğuya genişlemesinin önlenmesi, İttifak’a eski Sovyet ülkelerinin alınmasından vazgeçilmesi ve bu ülkelerin altyapılarının askeri faaliyetler için kullanılmaması, onlarla ikili askeri ilişkiler geliştirilmemesi gerektiğini de vurguladı.