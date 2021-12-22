https://tr.sputniknews.com/20211222/saglik-bakanligi-yilin-en-kisa-gunduzunde-755-bin-20-doz-asi-yaptik-1051996169.html

Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık

Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık

Sağlık Bakanlığı, 'Az Zamanda Çok İş' etiketiyle yaptığı paylaşımda yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T03:06+0300

2021-12-22T03:06+0300

2021-12-22T03:06+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

aşı

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı twitter hesabından "Bugün 21 Aralık. Yılın en kısa gündüzünü yaşadık ama biz yine 'Az Zamanda Çok İş' yaptık" notuyla yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre; bugün 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.2 milyon 981 bin 484 muayene, bin 424 doğum gerçekleştirilirken, 112 Acil Sağlık Masasına gelen 130 bin çağrı yanıtlandı ve 22 bin vaka ambulanslarla hastanelere taşındı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanlığı, aşı, koronavirüs