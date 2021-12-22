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Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık
Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık
Sağlık Bakanlığı, 'Az Zamanda Çok İş' etiketiyle yaptığı paylaşımda yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T03:06+0300
2021-12-22T03:06+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
aşı
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı twitter hesabından "Bugün 21 Aralık. Yılın en kısa gündüzünü yaşadık ama biz yine 'Az Zamanda Çok İş' yaptık" notuyla yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre; bugün 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.2 milyon 981 bin 484 muayene, bin 424 doğum gerçekleştirilirken, 112 Acil Sağlık Masasına gelen 130 bin çağrı yanıtlandı ve 22 bin vaka ambulanslarla hastanelere taşındı.
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sağlık bakanlığı, aşı, koronavirüs

Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık

03:06 22.12.2021
© AA / Raşit Aydoğan"3. doz aşı yaptırmayanlar nedeniyle hastaneye başvuru arttı"
3. doz aşı yaptırmayanlar nedeniyle hastaneye başvuru arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA / Raşit Aydoğan
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Sağlık Bakanlığı, 'Az Zamanda Çok İş' etiketiyle yaptığı paylaşımda yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı twitter hesabından "Bugün 21 Aralık. Yılın en kısa gündüzünü yaşadık ama biz yine 'Az Zamanda Çok İş' yaptık" notuyla yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre; bugün 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
2 milyon 981 bin 484 muayene, bin 424 doğum gerçekleştirilirken, 112 Acil Sağlık Masasına gelen 130 bin çağrı yanıtlandı ve 22 bin vaka ambulanslarla hastanelere taşındı.
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