https://tr.sputniknews.com/20211222/sendikalarda-yuzde-1-kriteri-yargidan-dondu-1052002001.html

Sendikalarda yüzde 1 kriteri yargıdan döndü

Sendikalarda yüzde 1 kriteri yargıdan döndü

Sendikaların, toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için üye sayısının yüzde 1’in üzerinde olması kriterinin yürütmesi, Danıştay 12. Daire tarafından durduruldu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T10:38+0300

2021-12-22T10:38+0300

2021-12-22T10:38+0300

türkiye

mahkeme

toplu sözleşme

sendika

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “merdiven altı sendikalar” ifadesi ile açıkladığı toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için üye sayısının yüzde 1’in üzerinde olması kriterinin yürütmesi, Danıştay 12. Daire tarafından durduruldu. Kararda, düzenlemenin, sendikalar arasında ayrıma yol açtığı, açıkça sendikal özgürlüğe müdahale oluşturucu ve sendikaların kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyici nitelikte olduğu vurgulandı.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, kararda, düzenlemenin, “İlgili mevzuat hükmünü daraltıcı ve toplusözleşme ikramiyesinden yararlanma koşullarını kısıtlayıcı, daha önceki dönemlere ilişkin toplu sözleşme metinlerinde yer almayan bir düzenleme” olduğu kaydedildi.Sözleşme ile 400 liralık ikramiyeden, üye sayısı yüzde 1’i aşmayan sendika üyelerinin yararlanamayacağı şekilde düzenlenmişti. Hem Bilgin’in açıklamasına hem de düzenlemeye tepki gösteren aralarında Büro-İş’in de olduğu sendikalar, kararı yargıya taşımıştı.

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mahkeme, toplu sözleşme, sendika