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https://tr.sputniknews.com/20211222/serbest-muhasebecilikte-2022-yili-asgari-ucret-tarifesi-belirlendi-1052014312.html
Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T15:01+0300
2021-12-22T15:01+0300
ekonomi
asgari ücret
ücret
tarife
istanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odası
mali müşavir
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecek.
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asgari ücret, ücret, tarife, istanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odası, mali müşavir

Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

15:01 22.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZERTürk Lirası
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© REUTERS / MURAD SEZER
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Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişecek.
Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecek.
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