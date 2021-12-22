https://tr.sputniknews.com/20211222/serbest-muhasebecilikte-2022-yili-asgari-ucret-tarifesi-belirlendi-1052014312.html

Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T15:01+0300

2021-12-22T15:01+0300

2021-12-22T15:01+0300

ekonomi

asgari ücret

ücret

tarife

istanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odası

mali müşavir

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

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