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https://tr.sputniknews.com/20211222/seren-serengilin-sucladigi-eski-doktoru-aksu-hukuki-surec-baslatti-iddialari-yalandan-ibaret-1052015958.html
Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru Aksu, hukuki süreç başlattı: 'İddiaları yalandan ibaret'
Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru Aksu, hukuki süreç başlattı: 'İddiaları yalandan ibaret'
Op. Dr. Ersin Aksu’nun avukatı bir açıklama yaparak Seren Serengil hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T15:41+0300
2021-12-22T15:41+0300
2021-12-22T15:52+0300
seren serengil
yaşam
dava
doktor
yalan
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Peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası ‘Dumping Sendromu’na yakalanan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil’in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı.Açıklamada, Seren Serengil’in yalan söylediği yer alırken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer aldı.Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20211220/seren-serengil-ucurumun-kenarindan-dondum-1051951180.html
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seren serengil, dava, doktor, yalan
Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru Aksu, hukuki süreç başlattı: 'İddiaları yalandan ibaret' 15:41 22.12.2021 (güncellendi: 15:52 22.12.2021)
Op. Dr. Ersin Aksu’nun avukatı bir açıklama yaparak Seren Serengil hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası ‘Dumping Sendromu’na yakalanan şarkıcı ve sunucu
Seren Serengil’in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada, Seren Serengil’in
yalan söylediği yer alırken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer aldı.
Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.