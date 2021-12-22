https://tr.sputniknews.com/20211222/seren-serengilin-sucladigi-eski-doktoru-aksu-hukuki-surec-baslatti-iddialari-yalandan-ibaret-1052015958.html

Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru Aksu, hukuki süreç başlattı: 'İddiaları yalandan ibaret'

Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru Aksu, hukuki süreç başlattı: 'İddiaları yalandan ibaret'

Op. Dr. Ersin Aksu’nun avukatı bir açıklama yaparak Seren Serengil hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T15:41+0300

2021-12-22T15:41+0300

2021-12-22T15:52+0300

seren serengil

yaşam

dava

doktor

yalan

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Peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası ‘Dumping Sendromu’na yakalanan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil’in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı.Açıklamada, Seren Serengil’in yalan söylediği yer alırken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer aldı.Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20211220/seren-serengil-ucurumun-kenarindan-dondum-1051951180.html

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seren serengil, dava, doktor, yalan