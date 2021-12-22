https://tr.sputniknews.com/20211222/sokaga-terk-edilen-bebegi-yavru-kopekler-hayatta-tuttu-1051999399.html

Sokağa terk edilen bebeği, yavru köpekler hayatta tuttu

Sokağa terk edilen bebeği, yavru köpekler hayatta tuttu

Hindistan'da sokağa terk edilen yeni doğmuş bir bebek, yavru köpeklerin bulunduğu köpek yuvasının sıcaklığı sayesinde hayata tutundu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T09:53+0300

2021-12-22T09:53+0300

2021-12-22T09:55+0300

yaşam

hindistan

bebek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_42e4b51146b3775e7227830d66bc6693.jpg

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Lormi bölgesinde yer alan Saristal köyünde, tarlaya terk edilmiş bir yeni doğan kız bebek bulundu. Bebeğin henüz yenidoğan olmasına ve soğuk havaya rağmen geceyi atlatabilmiş olmasını bir mucize olarak nitelendiren köylülere göre, küçük bebeği hayatta tutan şey, içerisinde olduğu köpek yuvası oldu.Köpek yuvasında yavru köpeklerin yanıbaşında bulunan bebek, ağladığını duyan köylüler tarafından kurtarıldı.'Anne köpek yuvaya taşımış olabilir'Köylüler, henüz göbek kordonu dahi üzerinde olan bebeği anne köpeğin fark ettiğini ve onu yuvasına taşıyarak, yavru köpeklerle birlikte sıcak kalmasını sağladığını tahmin ediyor.Munnalal Patel isimli bir yerel temsilci, tarlaya çalışmaya giden bir grup köylünün sabah saat 11 civarında yeni doğan bebeği bulduğunu ve sağlık kontrolü için bebeği hastaneye götürdüklerini anlattı.Akanksha ismi verilen bebeğin durumuna ilişkin emniyet yetkililerine de bilgi verildiği aktarıldı.

hindistan

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, bebek