https://tr.sputniknews.com/20211222/tarihin-ilk-kisa-mesaji-acik-artirmada-107-bin-euroya-satildi-1052014195.html

Tarihteki ilk SMS, NFT formatında 107 bin euroya satıldı

Tarihteki ilk SMS, NFT formatında 107 bin euroya satıldı

Dünya tarihindeki ilk kısa mesaj (SMS), Fransa'da düzenlenen açık artırmada 107 bin euroya alıcı buldu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T15:01+0300

2021-12-22T15:01+0300

2021-12-22T15:28+0300

nft

yaşam

fransa

sms

açık artırma

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İngiltere'de 3 Aralık 1992'de, dönemin Vodafone Direktörü Richard Jarvis'e Orbitel telefonuyla gönderilen ve ‘Mutlu Noeller’ (Merry Christmas) yazan SMS, NFT (takas edilemez jeton) formatında Fransa'daki Aguttes müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.Tarihin ilk kısa mesajını ileten orijinal iletişim protokolünün tek dijital kopyası, Kanadalı olduğu ve teknoloji sektöründe çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 107 bin euroya satın alındı.Elde edilen gelir, Vodafone tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne bağışlanacak.‘Takas edilemez jeton’ anlamına gelen NFT (Non-fungible token), benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine olanak sağlıyor.NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dahil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor.Bir yıl öncesine kadar popüler olmayan NFT'ler, modern sanat piyasasının yeni ‘altın yumurtlayan tavuğu’ olarak görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211215/dunyanin-ilk-smsi-nft-olarak-satilacak--1051807786.html

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