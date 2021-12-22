https://tr.sputniknews.com/20211222/tedarik-zinciri-krizi-patates-kizartmasini-vurdu-japonyadaki-mcdonalds-patatesleri-kuculttu-1052004391.html

Tedarik zinciri krizi patates kızartmasını vurdu: Japonya'daki McDonald's, patatesleri küçülttü

Tedarik zinciri krizi patates kızartmasını vurdu: Japonya'daki McDonald's, patatesleri küçülttü

Tedarik zinciri krizinde bir boyut ortaya çıktı. Koronavirüs salgını ve Kanada'da yaşanan seller Japonya'ya patates ithalatını zorlaştırırken, McDonald's... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T11:41+0300

2021-12-22T11:41+0300

2021-12-22T11:43+0300

ekonomi

japonya

mcdonald's

patates kızartması

tedarik zinciri

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ABD merkezli fastfood restoran zinciri McDonald's'ın Japonya merkezinden yapılan açıklamada, tedarik sorunu nedeniyle Cuma gününden itibaren bir hafta süreyle küçük boyutlu patates kızartmasının satılacağı duyuruldu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Şirket, müşterilerine patates kızartması sunmaya devam edebilmek için yeni tedbirler almak zorunda kaldıklarını belirterek, küçültülmüş boyuttaki patates kızartmalarının Noel'de de satışta olacağını ifade etti.Japonya'da Noel tatili, genellikle bir diğer ABD merkezli fastfood zinciri olan KFC'nin servis edildiği yemeklerle kutlanıyor. Bu da ülkedeki fastfood zincirleri arasında yoğun bir pazarlama ve rekabet döneminin yaşanması anlamına geliyor.

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japonya, mcdonald's, patates kızartması, tedarik zinciri