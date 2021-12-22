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https://tr.sputniknews.com/20211222/thy-kargo-projesi-baslamadan-bitti-1052019240.html
THY Kargo projesi başlamadan bitti
THY Kargo projesi başlamadan bitti
THY Kargo’nun faaliyetlerine ayrı bir şirket olarak devam etme kararının ardından genel müdür olarak atanan Erhan Gök, görevi bırakmak zorunda kaldı. Görevi... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T17:06+0300
2021-12-22T17:06+0300
ekonomi
thy
karar
şirket
kargo
proje
turkish cargo
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Kovid-19 nedeniyle uçuşların durduğu günlerde taşıdığı kargolarla THY'nın ayakta durmasında büyük payı olan THY Kargo'nun faaliyetlerine ayrı bir şirket olarak devam etme kararı rafa kaldırıldı. Rafa kaldırılma nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, kargoya atanan Genel Müdür Erhan Gök, görevi bırakmak zorunda kaldı. Kararın ardından görevi bırakan Gök'ün kendisi için tahsis edilen makam aracı ve telefonu THY tarafından elinden alındı. Genel Müdür Gök, görevi bırakmasının ardından, daha önce görev yaptığı THY Uçuş İşletme Başkanlığı yönetici pilotluk görevine geri döndü. THY Kargo'nun geleceğine ilişkin belirsizlik ise halen sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/thy-gunluk-sefer-sayisiyla-avrupada-ikinci-1051042901.html
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thy, karar, şirket, kargo, proje, turkish cargo

THY Kargo projesi başlamadan bitti

17:06 22.12.2021
© DHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© DHA
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THY Kargo’nun faaliyetlerine ayrı bir şirket olarak devam etme kararının ardından genel müdür olarak atanan Erhan Gök, görevi bırakmak zorunda kaldı. Görevi bırakmasının ardından aracı ve telefonu elinden alınan Erhan Gök, daha önce görev yaptığı pilotluğa geri döndü.
Kovid-19 nedeniyle uçuşların durduğu günlerde taşıdığı kargolarla THY'nın ayakta durmasında büyük payı olan THY Kargo'nun faaliyetlerine ayrı bir şirket olarak devam etme kararı rafa kaldırıldı.
Rafa kaldırılma nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, kargoya atanan Genel Müdür Erhan Gök, görevi bırakmak zorunda kaldı. Kararın ardından görevi bırakan Gök'ün kendisi için tahsis edilen makam aracı ve telefonu THY tarafından elinden alındı.
Genel Müdür Gök, görevi bırakmasının ardından, daha önce görev yaptığı THY Uçuş İşletme Başkanlığı yönetici pilotluk görevine geri döndü.
THY Kargo'nun geleceğine ilişkin belirsizlik ise halen sürüyor.
Türk Hava Yolları, uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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