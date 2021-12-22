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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211222/ticaret-bakani-mus-doviz-kurundaki-dususe-bagli-olarak-biz-de-gida-fiyatlarinda-gevseme-bekliyoruz-1052008428.html
Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz
Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz
Ticaret Bakanı Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:47+0300
2021-12-22T12:47+0300
2021-12-22T12:52+0300
mehmet muş
ekonomi
döviz
gıda fiyatları
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/otomobil-fiyatlarindaki-dusus-devam-edecek-mi-1052004718.html
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mehmet muş, döviz, gıda fiyatları
Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz 12:47 22.12.2021 (güncellendi: 12:52 22.12.2021)
Ticaret Bakanı Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda birdedi. gevşeme bekliyoruz"