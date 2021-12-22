https://tr.sputniknews.com/20211222/ticaret-bakani-mus-doviz-kurundaki-dususe-bagli-olarak-biz-de-gida-fiyatlarinda-gevseme-bekliyoruz-1052008428.html

Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz

Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz

Ticaret Bakanı Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-22T12:47+0300

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mehmet muş

ekonomi

döviz

gıda fiyatları

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/otomobil-fiyatlarindaki-dusus-devam-edecek-mi-1052004718.html

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mehmet muş, döviz, gıda fiyatları