https://tr.sputniknews.com/20211222/trabzonda-hava-yolu-ulasimina-kar-engeli-1052025270.html

Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T20:05+0300

2021-12-22T20:05+0300

2021-12-22T20:05+0300

türkiye

trabzon

uçak

sefer

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052025371_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_e25c14bce6c408675fae473f93a359d2.jpg

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e yapılması planlanan karşılıklı seferler, görüş kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.Pistin açık olduğu, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin yapılacağı öğrenildi.

türkiye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzon, uçak, sefer, kar