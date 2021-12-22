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Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli
Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T20:05+0300
2021-12-22T20:05+0300
2021-12-22T20:05+0300
türkiye
trabzon
uçak
sefer
kar
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Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e yapılması planlanan karşılıklı seferler, görüş kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.Pistin açık olduğu, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin yapılacağı öğrenildi.
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trabzon, uçak, sefer, kar
Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e yapılması planlanan karşılıklı seferler, görüş kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Pistin açık olduğu, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin yapılacağı öğrenildi.