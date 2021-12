https://tr.sputniknews.com/20211222/trumpin-cocuk-istismarcisi-epsteina-ait-lolita-ekspreste-7-kez-seyahat-ettigi-ortaya-cikti-1052002640.html

Trump'ın çocuk istismarcısı Epstein'a ait 'Lolita Ekspres'te 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı

2021-12-22T10:50+0300

2021-12-22T10:50+0300

2021-12-22T11:04+0300

Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'ın yargılanmasına devam ediliyor. New York'ta görülen duruşmada mahkemeye yeni belgeler sunuldu.Sunulan yeni belgeler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı. Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez 'Lolita Ekspres' uçağında seyahat etti. Seferlerin Trump ve Epstein'ın evlerinin bulunduğu Palm Beach'ten Newark'a gerçekleştirildiği anlaşıldı.Uçağın pilotu Larry Visoki geçen ayki duruşmada verdiği ifadede, Trump'ı uçuşlardan bazılarında yolcu olarak gördüğünü belirtmiş ve "Başkan Trump'ı kesinlikle hatırlıyorum" demişti. Pilot Visoki'nin yolcular arasında olduğunu söylediği kişiler arasında Bill Clinton, Kevin Spacey ve Prens Andrew de var.Trump, 'Jeff harika adam, genç kadınlardan hoşlandığı söyleniyor' demiştiTrump 2002 yılında New York Magazine'e verdiği bir röportajda, Epstein ile yakın bir arkadaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam. Onunla birlikte olmak çok eğlenceli. Hatta onun da benim kadar güzel kadınlardan hoşlandığı ve çoğunun daha genç tarafta olduğu söyleniyor. Hiç şüphe yok ki Jeffrey sosyal hayatından keyif alıyor" ifadelerini kullanmıştı.Epstein çocuk istismarı ve cinsel taciz nedeniyle hüküm giydikten sonra 2019'da hapishanede intihar ettiğinde Trump, ABD Başkanı olarak görev yapıyordu. İntihardan sonra Trump, Epstein'ın aslında cinayete kurban gittiği yönündeki komplo teorilerini desteklemiş ve Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:Uçağın konukları arasındaki ünlü isimler: Bill Clinton, Prens Andrew, eski Senatör George Mitchell, Naomi Campbell, Kevin SpaceyDaha önce ortaya çıkan belgelerde, bir diğer eski ABD Başkanı olan Bill Clinton, İngiltere Prensi Andrew ve eski ABD Senatörü George Mitchell'in de özel uçağın konukları arasında olduğu ortaya çıkmıştı. 'Lolita Ekspres'in konukları arasındaki Bill Clinton'a uçuşlarından birinde ünlü manken Naomi Campbell'ın eşlik ettiği ortaya çıktı.Trump ve Epstein'ın 1990'lı yıllarda New York ünlüsü başarılı girişimciler arasında yer alması nedeniyle birbirlerini tanıdıkları biliniyordu.İngiltere Prensi Andrew'in uçuş kayıtlarında üç kez adı geçerken, söz konusu uçuşlardan birini Epstein ile birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.Epstein'ın 'Lolita Ekspres'teki konukları arasında ayrıca, cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Kevin Spacey de yer alıyor. Kevin Spacey'e yönelik cinsel taciz suçlamaları Ekim 2017'de, Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 14 yaşındayken, Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Spacey ise hatırlamadığını söylediği 'uygunsuz davranışından' dolayı özür dilemişti. Bunun üzerine eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklayan Spacey, özrünü davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti. Bunun üzerine eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklayan Spacey, özrünü davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.

