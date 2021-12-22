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https://tr.sputniknews.com/20211222/trumpin-cocuk-istismarcisi-epsteina-ait-lolita-ekspreste-7-kez-seyahat-ettigi-ortaya-cikti-1052002640.html
Trump'ın çocuk istismarcısı Epstein'a ait 'Lolita Ekspres'te 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı
Trump'ın çocuk istismarcısı Epstein'a ait 'Lolita Ekspres'te 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' özel uçağıyla 7 kez... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T10:50+0300
2021-12-22T11:04+0300
dünya
donald trump
çocuk istismarı
özel uçak
jeffrey epstein
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Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'ın yargılanmasına devam ediliyor. New York'ta görülen duruşmada mahkemeye yeni belgeler sunuldu.Sunulan yeni belgeler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı. Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez 'Lolita Ekspres' uçağında seyahat etti. Seferlerin Trump ve Epstein'ın evlerinin bulunduğu Palm Beach'ten Newark'a gerçekleştirildiği anlaşıldı.Uçağın pilotu Larry Visoki geçen ayki duruşmada verdiği ifadede, Trump'ı uçuşlardan bazılarında yolcu olarak gördüğünü belirtmiş ve "Başkan Trump'ı kesinlikle hatırlıyorum" demişti. Pilot Visoki'nin yolcular arasında olduğunu söylediği kişiler arasında Bill Clinton, Kevin Spacey ve Prens Andrew de var.Trump, 'Jeff harika adam, genç kadınlardan hoşlandığı söyleniyor' demiştiTrump 2002 yılında New York Magazine'e verdiği bir röportajda, Epstein ile yakın bir arkadaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam. Onunla birlikte olmak çok eğlenceli. Hatta onun da benim kadar güzel kadınlardan hoşlandığı ve çoğunun daha genç tarafta olduğu söyleniyor. Hiç şüphe yok ki Jeffrey sosyal hayatından keyif alıyor" ifadelerini kullanmıştı.Epstein çocuk istismarı ve cinsel taciz nedeniyle hüküm giydikten sonra 2019'da hapishanede intihar ettiğinde Trump, ABD Başkanı olarak görev yapıyordu. İntihardan sonra Trump, Epstein'ın aslında cinayete kurban gittiği yönündeki komplo teorilerini desteklemiş ve Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:Uçağın konukları arasındaki ünlü isimler: Bill Clinton, Prens Andrew, eski Senatör George Mitchell, Naomi Campbell, Kevin SpaceyDaha önce ortaya çıkan belgelerde, bir diğer eski ABD Başkanı olan Bill Clinton, İngiltere Prensi Andrew ve eski ABD Senatörü George Mitchell'in de özel uçağın konukları arasında olduğu ortaya çıkmıştı. 'Lolita Ekspres'in konukları arasındaki Bill Clinton'a uçuşlarından birinde ünlü manken Naomi Campbell'ın eşlik ettiği ortaya çıktı.Trump ve Epstein'ın 1990'lı yıllarda New York ünlüsü başarılı girişimciler arasında yer alması nedeniyle birbirlerini tanıdıkları biliniyordu.İngiltere Prensi Andrew'in uçuş kayıtlarında üç kez adı geçerken, söz konusu uçuşlardan birini Epstein ile birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.Epstein'ın 'Lolita Ekspres'teki konukları arasında ayrıca, cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Kevin Spacey de yer alıyor. Kevin Spacey'e yönelik cinsel taciz suçlamaları Ekim 2017'de, Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 14 yaşındayken, Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Spacey ise hatırlamadığını söylediği 'uygunsuz davranışından' dolayı özür dilemişti. Bunun üzerine eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklayan Spacey, özrünü davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti. Bunun üzerine eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklayan Spacey, özrünü davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/cocuk-istismarcisi-milyarder-epsteinin-kralice-elizabethin-evinde-cekilen-fotografi-ortaya-cikti-1051606044.html
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donald trump, çocuk istismarı, özel uçak, jeffrey epstein

Trump'ın çocuk istismarcısı Epstein'a ait 'Lolita Ekspres'te 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı

10:50 22.12.2021 (güncellendi: 11:04 22.12.2021)
© REUTERS / DAVIDOFF STUDIOS/GETTY IMAGESEski ABD Başkanı Donald Trump ve çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein
Eski ABD Başkanı Donald Trump ve çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / DAVIDOFF STUDIOS/GETTY IMAGES
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' özel uçağıyla 7 kez seyahat ettiğini gösteren belgeler yayınlandı.
Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'ın yargılanmasına devam ediliyor. New York'ta görülen duruşmada mahkemeye yeni belgeler sunuldu.
Sunulan yeni belgeler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.
Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez 'Lolita Ekspres' uçağında seyahat etti. Seferlerin Trump ve Epstein'ın evlerinin bulunduğu Palm Beach'ten Newark'a gerçekleştirildiği anlaşıldı.
Uçağın pilotu Larry Visoki geçen ayki duruşmada verdiği ifadede, Trump'ı uçuşlardan bazılarında yolcu olarak gördüğünü belirtmiş ve "Başkan Trump'ı kesinlikle hatırlıyorum" demişti. Pilot Visoki'nin yolcular arasında olduğunu söylediği kişiler arasında Bill Clinton, Kevin Spacey ve Prens Andrew de var.
© SputnikSunulan yeni belgeler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.
Sunulan yeni belgeler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı. - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik
Sunulan yeni belgeler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.
© SputnikUçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez 'Lolita Ekspres' uçağında seyahat etti.
Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez 'Lolita Ekspres' uçağında seyahat etti. - Sputnik Türkiye
2/3
© Sputnik
Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez 'Lolita Ekspres' uçağında seyahat etti.
© SputnikTrump 2002 yılında New York Magazine'e verdiği bir röportajda, Epstein ile yakın bir arkadaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam" demişti.
Trump 2002 yılında New York Magazine'e verdiği bir röportajda, Epstein ile yakın bir arkadaşlığa sahip olduğunu belirterek, Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam demişti. - Sputnik Türkiye
3/3
© Sputnik
Trump 2002 yılında New York Magazine'e verdiği bir röportajda, Epstein ile yakın bir arkadaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam" demişti.
1/3
© Sputnik
Sunulan yeni belgeler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.
2/3
© Sputnik
Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez 'Lolita Ekspres' uçağında seyahat etti.
3/3
© Sputnik
Trump 2002 yılında New York Magazine'e verdiği bir röportajda, Epstein ile yakın bir arkadaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam" demişti.

Trump, 'Jeff harika adam, genç kadınlardan hoşlandığı söyleniyor' demişti

Trump 2002 yılında New York Magazine'e verdiği bir röportajda, Epstein ile yakın bir arkadaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam. Onunla birlikte olmak çok eğlenceli. Hatta onun da benim kadar güzel kadınlardan hoşlandığı ve çoğunun daha genç tarafta olduğu söyleniyor. Hiç şüphe yok ki Jeffrey sosyal hayatından keyif alıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Epstein çocuk istismarı ve cinsel taciz nedeniyle hüküm giydikten sonra 2019'da hapishanede intihar ettiğinde Trump, ABD Başkanı olarak görev yapıyordu. İntihardan sonra Trump, Epstein'ın aslında cinayete kurban gittiği yönündeki komplo teorilerini desteklemiş ve Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Erkek arkadaşı hapiste öldü ve insanlar hala bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyor. İntihar mıydı, öldürüldü mü? Onun iyiliğini diliyorum. Onun için kötü bir şey aramıyorum. Kimseye kötü bakmıyorum. İnsanlar bunu alıp çok büyük bir mesele haline getirdiler, ama olan tek şey, onun erkek arkadaşı öldü. Hapishanede öldü. Öldürüldü mü, intihar mı etti? Ona iyi dileklerimi sunuyorum."

Uçağın konukları arasındaki ünlü isimler: Bill Clinton, Prens Andrew, eski Senatör George Mitchell, Naomi Campbell, Kevin Spacey

Daha önce ortaya çıkan belgelerde, bir diğer eski ABD Başkanı olan Bill Clinton, İngiltere Prensi Andrew ve eski ABD Senatörü George Mitchell'in de özel uçağın konukları arasında olduğu ortaya çıkmıştı. 'Lolita Ekspres'in konukları arasındaki Bill Clinton'a uçuşlarından birinde ünlü manken Naomi Campbell'ın eşlik ettiği ortaya çıktı.
Trump ve Epstein'ın 1990'lı yıllarda New York ünlüsü başarılı girişimciler arasında yer alması nedeniyle birbirlerini tanıdıkları biliniyordu.
İngiltere Prensi Andrew'in uçuş kayıtlarında üç kez adı geçerken, söz konusu uçuşlardan birini Epstein ile birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.
Epstein'ın 'Lolita Ekspres'teki konukları arasında ayrıca, cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Kevin Spacey de yer alıyor. Kevin Spacey'e yönelik cinsel taciz suçlamaları Ekim 2017'de, Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 14 yaşındayken, Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Spacey ise hatırlamadığını söylediği 'uygunsuz davranışından' dolayı özür dilemişti. Bunun üzerine eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklayan Spacey, özrünü davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti. Bunun üzerine eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklayan Spacey, özrünü davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.
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