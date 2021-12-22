https://tr.sputniknews.com/20211222/ukraynanin-berlin-buyukelcisi-melnik-almanya-cikarlarimizi-gormezden-geliyor-1052028433.html

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik: Almanya, çıkarlarımızı görmezden geliyor

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik: Almanya, çıkarlarımızı görmezden geliyor

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Almanya hükümet temsilcilerinin özel görüşmelerde Kiev'in çıkarlarını 'sıklıkla görmezden geldiğini' savundu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T22:16+0300

2021-12-22T22:16+0300

2021-12-22T22:16+0300

dünya

rusya

ukrayna

almanya

angela merkel

andrey melnik

silah tedariki

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2b14137755593bf13eb953d994b89573.jpg

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Berlin'i Ukrayna'nın 'çıkarlarını görmezden gelmekle' suçladı.Ukrayna basınına demeç veren Melnik, "Belki de hak ettiği gibi, Almanya büyük bir kültürel millet ancak bu durum, Kiev için meşru çıkarlarının ve diğer ülkelerden taleplerinin görmezden gelinmesini beraberinde getiriyor. Ukrayna diplomatlar, bu tür durumlarla her gün karşılaşıyor" ifadelerini kullandı."Almanya'daki herhangi bir bakanlığa giderseniz ve bir destek talebinde bulunursanız, ret cevabı ile Almanya'nın politikada kendi çizgisini bulunduğunu ve bunu değiştirme niyetinde olmadıkları açıklamasını duyarsınız" diyen Melnik, bunların sonucunda Ukraynalı diplomatların sorunları kamuoyu önünde gündeme getirmek zorunda kaldığını kaydetti.Almanya'nın sorunları kamuoyu önünde ele almaya alışık olmadığını anlatan Melnik, "Almanya, her şey gizlice, kapalı kapılar ardında yapıldığı 'eski standartlara ve kalıplara' göre yaşıyor. Önemli kararlar dar bir grup tarafından alınıyor" dedi.Öte yandan Melnik, dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev'e savunma silahları tedariki konusundaki tutumunun yeni hükümet göreve başladıktan sonra değişmediğini ve bunu değiştirme şansının düşük olduğunu söylemişti.Kısa süre önce başbakanlık görevi resmen sona eren Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediği ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211215/yeni-almanya-basbakani-parlamentoda-ilk-onemli-konusmasini-yapti-rusya-ile-yapici-diyaloga-haziriz-1051799485.html

rusya

ukrayna

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, almanya, angela merkel, andrey melnik, silah tedariki, olaf scholz