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https://tr.sputniknews.com/20211222/ukraynanin-berlin-buyukelcisi-melnik-almanya-cikarlarimizi-gormezden-geliyor-1052028433.html
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik: Almanya, çıkarlarımızı görmezden geliyor
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik: Almanya, çıkarlarımızı görmezden geliyor
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Almanya hükümet temsilcilerinin özel görüşmelerde Kiev'in çıkarlarını 'sıklıkla görmezden geldiğini' savundu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T22:16+0300
2021-12-22T22:16+0300
dünya
rusya
ukrayna
almanya
angela merkel
andrey melnik
silah tedariki
olaf scholz
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Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Berlin'i Ukrayna'nın 'çıkarlarını görmezden gelmekle' suçladı.Ukrayna basınına demeç veren Melnik, "Belki de hak ettiği gibi, Almanya büyük bir kültürel millet ancak bu durum, Kiev için meşru çıkarlarının ve diğer ülkelerden taleplerinin görmezden gelinmesini beraberinde getiriyor. Ukrayna diplomatlar, bu tür durumlarla her gün karşılaşıyor" ifadelerini kullandı."Almanya'daki herhangi bir bakanlığa giderseniz ve bir destek talebinde bulunursanız, ret cevabı ile Almanya'nın politikada kendi çizgisini bulunduğunu ve bunu değiştirme niyetinde olmadıkları açıklamasını duyarsınız" diyen Melnik, bunların sonucunda Ukraynalı diplomatların sorunları kamuoyu önünde gündeme getirmek zorunda kaldığını kaydetti.Almanya'nın sorunları kamuoyu önünde ele almaya alışık olmadığını anlatan Melnik, "Almanya, her şey gizlice, kapalı kapılar ardında yapıldığı 'eski standartlara ve kalıplara' göre yaşıyor. Önemli kararlar dar bir grup tarafından alınıyor" dedi.Öte yandan Melnik, dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev'e savunma silahları tedariki konusundaki tutumunun yeni hükümet göreve başladıktan sonra değişmediğini ve bunu değiştirme şansının düşük olduğunu söylemişti.Kısa süre önce başbakanlık görevi resmen sona eren Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediği ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.
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rusya, ukrayna, almanya, angela merkel, andrey melnik, silah tedariki, olaf scholz

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik: Almanya, çıkarlarımızı görmezden geliyor

22:16 22.12.2021
© SputnikUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Almanya hükümet temsilcilerinin özel görüşmelerde Kiev'in çıkarlarını 'sıklıkla görmezden geldiğini' savundu.
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Berlin'i Ukrayna'nın 'çıkarlarını görmezden gelmekle' suçladı.
Ukrayna basınına demeç veren Melnik, "Belki de hak ettiği gibi, Almanya büyük bir kültürel millet ancak bu durum, Kiev için meşru çıkarlarının ve diğer ülkelerden taleplerinin görmezden gelinmesini beraberinde getiriyor. Ukrayna diplomatlar, bu tür durumlarla her gün karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.
"Almanya'daki herhangi bir bakanlığa giderseniz ve bir destek talebinde bulunursanız, ret cevabı ile Almanya'nın politikada kendi çizgisini bulunduğunu ve bunu değiştirme niyetinde olmadıkları açıklamasını duyarsınız" diyen Melnik, bunların sonucunda Ukraynalı diplomatların sorunları kamuoyu önünde gündeme getirmek zorunda kaldığını kaydetti.
Almanya'nın sorunları kamuoyu önünde ele almaya alışık olmadığını anlatan Melnik, "Almanya, her şey gizlice, kapalı kapılar ardında yapıldığı 'eski standartlara ve kalıplara' göre yaşıyor. Önemli kararlar dar bir grup tarafından alınıyor" dedi.
Öte yandan Melnik, dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev'e savunma silahları tedariki konusundaki tutumunun yeni hükümet göreve başladıktan sonra değişmediğini ve bunu değiştirme şansının düşük olduğunu söylemişti.
Kısa süre önce başbakanlık görevi resmen sona eren Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.
Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediği ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.
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