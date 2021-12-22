https://tr.sputniknews.com/20211222/usuyen-sokak-kopegine-magazadan-aldigi-kazagi-giydirdi-1052002342.html

Üşüyen sokak köpeğine mağazadan aldığı kazağı giydirdi

Üşüyen sokak köpeğine mağazadan aldığı kazağı giydirdi

Bolu’da kızıyla alışverişe çıkan bir kadın, sokakta gördüğü köpeğe mağazadan aldığı kazağı giydirdi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T12:06+0300

2021-12-22T12:06+0300

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yaşam

köpek

kış

sokak hayvanları

soğuk

kazak

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Bolu'da alışveriş yapmak için İzzet Baysal Caddesi’nde dolaşan Elif Sarıhan ve kızı, kaldırımda yatan bir sokak köpeğine rastladı.Soğuk hava sebebiyle köpeğin üşüdüğünü fark eden Sarıhan, mağazadan aldığı kazağı köpeğe giydirdi.'Onlar da benim çocuğum'Sarıhan, "Kazağı köpeğe giydirdim. Kızımı ısıtırken onu da ısıtmak istedim. Onlar da benim bir çocuğum. Hayvanları çok seviyorum. Evde 1’i engelli 3 kedim var. Tüm insanlardan da bu soğuk günlerde en azından apartman kapılarını açmalarını istiyorum. Battaniye koyabilirler. Çorba, su koyabilirler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/sokaga-terk-edilen-bebegi-yavru-kopekler-hayatta-tuttu-1051999399.html

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köpek, kış, sokak hayvanları, soğuk, kazak