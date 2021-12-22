https://tr.sputniknews.com/20211222/vektor-merkezi-rus-pcr-testleri-koronavirusun-tum-varyantlarini-tespit-edebiliyor-1052030712.html

Vektor Merkezi: Rus PCR testleri koronavirüsün tüm varyantlarını tespit edebiliyor

Vektor Merkezi: Rus PCR testleri koronavirüsün tüm varyantlarını tespit edebiliyor

Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi’nin direktörü Maksutov, Rus PCR test kitlerinin koronavirüs varyantlarının tümünü tespit edebildiğini belirtti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T23:55+0300

2021-12-22T23:55+0300

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koronavirüs testi

koronavirüs

rusya

omicron

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EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, Rusya’daki Kovid-19 test sistemlerinin, Omicron da dahil olmak üzere, koronavirüsün tüm varyantlarını tespit edebildiğini ve Rus PCR test kitlerinde değişiklik yapılmasına gerek olmadığını açıkladı.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Maksutov, “Rus test sistemleri, Omicron varyantı da dahil olmak üzere, dünyada bilinen yeni koronavirüsün tüm varyantlarını güvenilir bir şekilde tespit ediyor. Rus PCR test sistemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yok” dedi.Daha önce, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, şu anda Rusya'da kullanılan tüm PCR testlerinin Omicron varyantının tespitinde etkili olduğunu belirtmişti.

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koronavirüs testi, rusya, omicron