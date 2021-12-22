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Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı
Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı
Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı, Kuzey Akım ve Ukrayna'nın ulaşım sistemi ile birlikte Avrupa ülkelerine Rus doğalgaz tedarikinin gerçekleştiği ana... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T18:12+0300
2021-12-22T22:07+0300
multimedya
infografik
rusya
polonya
belarus
almanya
gazprom
doğalgaz
yamal-avrupa doğalgaz boru hattı
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Yapımı 1994 yılında başlayan boru hattı, Rusya’dan başlayarak Belarus ve Polonya üzerinden Almanya‘ya kadar uzanırken, Batı Sibirya’nın kuzeyindeki gaz sahalarını Avrupa’daki tüketicilerle birleştiriyor.Yamal-Avrupa boru hattının güzergahı ve temel özellikleri ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.Bugünkü habere göre Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını bir kez daha durdurdu. Avrupa'da gaz fiyatlarında yeni zirve yaşandı.
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infografik, rusya, polonya, belarus, almanya, gazprom, doğalgaz, yamal-avrupa doğalgaz boru hattı, инфографика

Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı

18:12 22.12.2021 (güncellendi: 22:07 22.12.2021)
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Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı, Kuzey Akım ve Ukrayna'nın ulaşım sistemi ile birlikte Avrupa ülkelerine Rus doğalgaz tedarikinin gerçekleştiği ana güzergahlardan biri.
Yapımı 1994 yılında başlayan boru hattı, Rusya’dan başlayarak Belarus ve Polonya üzerinden Almanya‘ya kadar uzanırken, Batı Sibirya’nın kuzeyindeki gaz sahalarını Avrupa’daki tüketicilerle birleştiriyor.
Yamal-Avrupa boru hattının güzergahı ve temel özellikleri ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
Bugünkü habere göre Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını bir kez daha durdurdu. Avrupa'da gaz fiyatlarında yeni zirve yaşandı.
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