https://tr.sputniknews.com/20211222/yamal-avrupa-dogalgaz-boru-hatti-1052021380.html

Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı

Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı

Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı, Kuzey Akım ve Ukrayna'nın ulaşım sistemi ile birlikte Avrupa ülkelerine Rus doğalgaz tedarikinin gerçekleştiği ana... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T18:12+0300

2021-12-22T18:12+0300

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yamal-avrupa doğalgaz boru hattı

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Yapımı 1994 yılında başlayan boru hattı, Rusya’dan başlayarak Belarus ve Polonya üzerinden Almanya‘ya kadar uzanırken, Batı Sibirya’nın kuzeyindeki gaz sahalarını Avrupa’daki tüketicilerle birleştiriyor.Yamal-Avrupa boru hattının güzergahı ve temel özellikleri ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.Bugünkü habere göre Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını bir kez daha durdurdu. Avrupa'da gaz fiyatlarında yeni zirve yaşandı.

rusya

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belarus

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infografik, rusya, polonya, belarus, almanya, gazprom, doğalgaz, yamal-avrupa doğalgaz boru hattı, инфографика