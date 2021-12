https://tr.sputniknews.com/20211222/yargitay-esegin-buyukbas-hayvan-kabul-edilmesini-uygun-buldu-1052004898.html

Yargıtay, eşeğin 'büyükbaş hayvan' kabul edilmesini uygun buldu

Yargıtay, eşeğin 'büyükbaş hayvan' kabul edilmesini uygun buldu

'Sahipli eşeğin büyükbaş hayvan kabul edilebileceğine' hükmeden Yargıtay, eşek çalmaktan yargılanan çocuğa 'büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık'... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

Karara göre bir çocuk hakkında, 2015 yılında gündüz vakti, ağılın önünde bağlı sahipli eşeği çaldığı suçlamasıyla dava açıldı.Yerel mahkeme, yargılama sonucunda eylemin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "nitelikli hırsızlığa" ilişkin 'büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' suçu kapsamında olduğuna hükmederek, takdiri indirimle suça sürüklenen çocuğa 2 yıl 1 ay ceza verdi.Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 6. Ceza Dairesi'ne geldi.Dairenin kararında eşek, tavşan ve benzeri hayvanların büyük veya küçükbaş hayvan sayılıp sayılamayacağının tartışmalı olduğuna dikkati çekilerek, öncelikle eşeğin büyükbaş hayvan olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.Bazı yorumcuların, yürürlükten kaldırılmış olsa bile 'deve, at, eşek, katır, manda, sığır ve yavrularının büyükbaş; koyun ve keçi ile yavrularının ise küçükbaş hayvan' kabul edildiği 5617 Sayılı 'Hayvan Hırsızlığının Men'i Hakkında Kanun"a; bazılarının ise "Sığır, manda, at, deve, devekuşu ve domuz büyükbaş; koyun, keçi ve tavşan ise küçükbaş hayvandır' hükmü bulunan 'Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik' uyarınca değerlendirme yapılması gerektiğini savundukları kaydedilen görüşte, şöyle denildi:Daire, suça sürüklenen çocuğa takdiri indirimin ardından TCK'deki "büyükbaş veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

