Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211222/yikilan-bomonti-fabrikasinin-diyanete-tahsis-islemine-iptal-1052006582.html
Yıkılan Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e tahsis işlemine iptal
Yıkılan Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e tahsis işlemine iptal
İstanbul 12'inci idare Mahkemesi, ‘mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapımı için yıkılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen Bomonti... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:23+0300
2021-12-22T12:23+0300
türkiye
tmmob
türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob)
bomonti bira fabrikası
diyanet başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/11/1043238256_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6d3da05b768430346cebdcb83018ccc3.jpg
İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ni Şişli Merkez Mahallesi 1548 ada, 9-10 parselde bulunan Tarihi Bomonti Bira Fabrikası depolarının mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark yapılmak üzere Diyanet’e tahsisinin iptaline yönelik açtığı davada haklı buldu. Mahkeme, tahsisin iptaline karar verirken, söz konusu taşınmazların sökümüne izin veren İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarında da hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek iptaline hükmetti.Mahkeme, Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın 19’uncu yüzyılda ilk yapılaşmasının başladığını, Cumhuriyet döneminde 20’nci yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden büyük bir kompleksin parçası olduğunu hatırlattı.Bomonti Bira Fabrikası’nın kültür varlığı olarak tescil edildiğini anımsatan mahkeme, yapının sahip olduğu hatıra, özgünlük ve nadirlik gibi değerler yönünden korunması gerektiğini belirtti. Fabrikanın “cami yaptırılmak üzere” tahsisine ilişkin işlemin yapıların özgün karakterleriyle uyum içerisinde olmadığını kaydeden mahkeme, bu durumun farklı bir yapılaşmaya yol açacak olması nedeniyle tahsis işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını ifade etti.Aynı mahkeme, Bomonti Bira Fabrikası’nın depolarının yıkımına ve Diyanet’e tahsisine onay veren İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarını da iptal etti. Mahkeme, “tüm unsurlarıyla ayakta olan bir yapının bir raporla restorasyon da yapılacakken tamamen yıktırılarak yapıların özgün karakterlerini korumayan farklı bir yapılaşmaya yol açacak olması”na dikkat çekti.TMMOB'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın Diyanet’e tahsis edilmesi kültürel varlığın koruma amacına uygun olmayan “usulsüz ve geçersiz” bir işlemdi.Söz konusu işlem, derhal yargıya taşınmış olmasına karşın idare uygulamaya geçerek bir kültür varlığını yok etmiştir. Geriye sadece birkaç yapı kalmıştır.İstanbul’un endüstriyel, sosyal, emek, mimarlık ve kentleşme tarihi belgeleyen ve geleceğe taşıyan nadir kalmış bu kültür varlığı, hukuk dışı tahsis kararlarıyla özellikle korunmamış ve en nihayetinde kamu idaresi eliyle kent hafızasında kara bir delik daha yaratılmıştır.Odamız, Anayasadan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca, kültürel mirasımızın tahrip edilmesine yönelik adımlara izin vermeyecek, bunları kayda geçirecek ve kent hafızasına sahip çıkmak için yürüttüğü mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir."Ne olmuştu?1890 yılında İstanbul’un Feriköy Mahallesi’nde kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve binaları, 1998 yılında İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu tarafından “korunması gereken kültür varlığı” statüsüne alınarak tescil edilmişti.Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın parçası olan eski malt binası, eski silo, eski arpa temizleme binası ve eski kazan dairesinin tahsis işlemi 10 Haziran 2013 tarihli ve 1355 sayılı Başbakanlık kararıyla gerçekleştirilmişti.“Mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark” yapımı için Diyanet’e tahsis edilen Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın depo binaları, İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun söküm izni ve Temmuz 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yıkım ruhsatı ile yıkılmıştı.TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, hem taşınmazların Diyanet’e tahsisinin iptaline hem de yıkıma izin veren İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarının iptaline yönelik davalar açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20201117/bakan-kurumdan-bomonti-bira-fabrikasina-iliskin-aciklama-yikarak-ortadan-kaldirma-gibi-bir-durum-1043238286.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/11/1043238256_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_0e7c72ba00d7d838fe303c909197fb9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tmmob, türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob), bomonti bira fabrikası, diyanet başkanlığı

Yıkılan Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e tahsis işlemine iptal

12:23 22.12.2021
© AABomonti Bira Fabrikası
Bomonti Bira Fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
Abone ol
İstanbul 12'inci idare Mahkemesi, ‘mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapımı için yıkılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen Bomonti fabrikalarının depoları ile ilgili işlemin iptaline karar verdi.
İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ni Şişli Merkez Mahallesi 1548 ada, 9-10 parselde bulunan Tarihi Bomonti Bira Fabrikası depolarının mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark yapılmak üzere Diyanet’e tahsisinin iptaline yönelik açtığı davada haklı buldu. Mahkeme, tahsisin iptaline karar verirken, söz konusu taşınmazların sökümüne izin veren İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarında da hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek iptaline hükmetti.
Mahkeme, Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın 19’uncu yüzyılda ilk yapılaşmasının başladığını, Cumhuriyet döneminde 20’nci yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden büyük bir kompleksin parçası olduğunu hatırlattı.
Bomonti Bira Fabrikası’nın kültür varlığı olarak tescil edildiğini anımsatan mahkeme, yapının sahip olduğu hatıra, özgünlük ve nadirlik gibi değerler yönünden korunması gerektiğini belirtti. Fabrikanın “cami yaptırılmak üzere” tahsisine ilişkin işlemin yapıların özgün karakterleriyle uyum içerisinde olmadığını kaydeden mahkeme, bu durumun farklı bir yapılaşmaya yol açacak olması nedeniyle tahsis işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını ifade etti.
Aynı mahkeme, Bomonti Bira Fabrikası’nın depolarının yıkımına ve Diyanet’e tahsisine onay veren İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarını da iptal etti.
Mahkeme, “tüm unsurlarıyla ayakta olan bir yapının bir raporla restorasyon da yapılacakken tamamen yıktırılarak yapıların özgün karakterlerini korumayan farklı bir yapılaşmaya yol açacak olması”na dikkat çekti.
© Fotoğraf : TMMOBYıkılan Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e tahsis işlemine iptal
Yıkılan Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e tahsis işlemine iptal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
Yıkılan Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e tahsis işlemine iptal
© Fotoğraf : TMMOB
TMMOB'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın Diyanet’e tahsis edilmesi kültürel varlığın koruma amacına uygun olmayan “usulsüz ve geçersiz” bir işlemdi.
Söz konusu işlem, derhal yargıya taşınmış olmasına karşın idare uygulamaya geçerek bir kültür varlığını yok etmiştir. Geriye sadece birkaç yapı kalmıştır.
İstanbul’un endüstriyel, sosyal, emek, mimarlık ve kentleşme tarihi belgeleyen ve geleceğe taşıyan nadir kalmış bu kültür varlığı, hukuk dışı tahsis kararlarıyla özellikle korunmamış ve en nihayetinde kamu idaresi eliyle kent hafızasında kara bir delik daha yaratılmıştır.
Odamız, Anayasadan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca, kültürel mirasımızın tahrip edilmesine yönelik adımlara izin vermeyecek, bunları kayda geçirecek ve kent hafızasına sahip çıkmak için yürüttüğü mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir."

Ne olmuştu?

1890 yılında İstanbul’un Feriköy Mahallesi’nde kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve binaları, 1998 yılında İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu tarafından “korunması gereken kültür varlığı” statüsüne alınarak tescil edilmişti.
Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın parçası olan eski malt binası, eski silo, eski arpa temizleme binası ve eski kazan dairesinin tahsis işlemi 10 Haziran 2013 tarihli ve 1355 sayılı Başbakanlık kararıyla gerçekleştirilmişti.
“Mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark” yapımı için Diyanet’e tahsis edilen Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın depo binaları, İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun söküm izni ve Temmuz 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yıkım ruhsatı ile yıkılmıştı.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, hem taşınmazların Diyanet’e tahsisinin iptaline hem de yıkıma izin veren İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarının iptaline yönelik davalar açmıştı.
Bomonti Bira Fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2020
DÜNYA
Bakan Kurum'dan Bomonti Bira Fabrikası açıklaması: Yıkarak ortadan kaldırma gibi bir durum söz konusu değil
17 Kasım 2020, 07:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:14New York Times: Türkiye'de geçinmekte zorlanan aileler, büyükannelerin altınlarını bozduruyor
13:01Cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitleri güncellendi
12:58BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
12:48Bakan Varank'tan TÜSİAD'a: Elini taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk
12:47Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz
12:46Nazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları Çekya’da ortaya çıktı
12:41Araştırma: Erkek kara böcekler, dişileri etkilemek için çiftleşme öncesi oral seks yapıyor
12:40Eskişehir'de kayıp olarak aranıyordu, donarak öldüğü belirlendi
12:34Rusya: ABD ile ilk güvenlik garantisi görüşmeleri 2022 başında yapılacak
12:26FETÖ'den yargılanan eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'a tahliye kararı
12:23Yıkılan Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e tahsis işlemine iptal
12:22Kahve uzmanı Çakmak: Kahveyi ucuza satmak için kavrulmuş nohut koyuyorlar
12:20Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye: Ukrayna ile ilgili gerçeği çarpıtmayın
12:12Erdoğan: Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız
12:06Üşüyen sokak köpeğine mağazadan aldığı kazağı giydirdi
12:04Fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde 66 milyon yıl önceye ait embriyo bulundu
12:01Doktoru bıçakladı, 21 günlük tedavisinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı
12:00Rusya, Türkiye ve İran arasında Tahran’da zirve gerçekleştirilecek
11:59Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması teklifi AK Parti oylarıyla reddedildi
11:57Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Bu kez dalga değil tsunami geliyor