https://tr.sputniknews.com/20211222/zaharova-dto-kurallarini-rusya-degil-abd-ihlal-ediyor-1052011951.html
Zaharova: DTÖ kurallarını Rusya değil, ABD ihlal ediyor
Zaharova: DTÖ kurallarını Rusya değil, ABD ihlal ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal eden tarafın Rusya değil ABD olduğunu ifade etti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:16+0300
2021-12-22T14:16+0300
2021-12-22T14:19+0300
rusya
ekonomi
abd
mariya zaharova
dünya ticaret örgütü (dtö)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011926_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_3390e7b8a0bebcfb90848b87ab1454d7.jpg
YouTube’daki Solovyov-Live kanalında röportaj veren Zaharova, “ABD’nin Ticaret Temsilcisi (Katherine Tai), Rusya’nın ithal ikamesinin DTÖ kurallarına karşı bir darbe olduğunu varsaydı. Kendisi ithal ikamesinin tek taraflı yaptırımlara, özellikle de AB’nin yaptırımlarına karşı bir yanıt olduğunu muhtemelen bilmiyor ya da unuttu. Bu yaptırımları özellikle de AB, ABD’nin baskısı altında getirdi, bu birkaç yıl önce aşikar oldu” ifadelerini kullandı.Zaharova, şöyle devam etti:ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai’ın ofisinin dün yayınladığı bir raporda, Rusya’nın ithal ikamesi ve yerli üreticilerden yana tercih yapmasının DTÖ kurallarından uzaklaşmak olarak değerlendirildiği belirtilerek, ABD’nin örgüt üzerinden yaptırımlar getirilmesi yönünde çalışmalar yürütmeyi amaçladığı aktarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/novak-petrol-talebinde-buyuk-bir-artis-olursa-opec-hizli-sekilde-yanit-verebilir-1050498985.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011926_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_86b726be29da0fcc8420f7bbc5e4ae74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, mariya zaharova, dünya ticaret örgütü (dtö)
Zaharova: DTÖ kurallarını Rusya değil, ABD ihlal ediyor
14:16 22.12.2021 (güncellendi: 14:19 22.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal eden tarafın Rusya değil ABD olduğunu ifade etti.
YouTube’daki Solovyov-Live kanalında röportaj veren Zaharova, “ABD’nin Ticaret Temsilcisi (Katherine Tai), Rusya’nın ithal ikamesinin DTÖ kurallarına karşı bir darbe olduğunu varsaydı. Kendisi ithal ikamesinin tek taraflı yaptırımlara, özellikle de AB’nin yaptırımlarına karşı bir yanıt olduğunu muhtemelen bilmiyor ya da unuttu. Bu yaptırımları özellikle de AB, ABD’nin baskısı altında getirdi, bu birkaç yıl önce aşikar oldu” ifadelerini kullandı.
Zaharova, şöyle devam etti:
"Eğer birileri bir şeyleri ihlal ettiyse, bunu tek taraflı yaptırımlarıyla ABD ve AB yaptı.”
ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai’ın ofisinin dün yayınladığı bir raporda, Rusya’nın ithal ikamesi ve yerli üreticilerden yana tercih yapmasının DTÖ kurallarından uzaklaşmak olarak değerlendirildiği belirtilerek, ABD’nin örgüt üzerinden yaptırımlar getirilmesi yönünde çalışmalar yürütmeyi amaçladığı aktarılmıştı.