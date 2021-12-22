https://tr.sputniknews.com/20211222/zaharova-dto-kurallarini-rusya-degil-abd-ihlal-ediyor-1052011951.html

Zaharova: DTÖ kurallarını Rusya değil, ABD ihlal ediyor

Zaharova: DTÖ kurallarını Rusya değil, ABD ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal eden tarafın Rusya değil ABD olduğunu ifade etti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:16+0300

2021-12-22T14:16+0300

2021-12-22T14:19+0300

rusya

ekonomi

abd

mariya zaharova

dünya ticaret örgütü (dtö)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011926_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_3390e7b8a0bebcfb90848b87ab1454d7.jpg

YouTube’daki Solovyov-Live kanalında röportaj veren Zaharova, “ABD’nin Ticaret Temsilcisi (Katherine Tai), Rusya’nın ithal ikamesinin DTÖ kurallarına karşı bir darbe olduğunu varsaydı. Kendisi ithal ikamesinin tek taraflı yaptırımlara, özellikle de AB’nin yaptırımlarına karşı bir yanıt olduğunu muhtemelen bilmiyor ya da unuttu. Bu yaptırımları özellikle de AB, ABD’nin baskısı altında getirdi, bu birkaç yıl önce aşikar oldu” ifadelerini kullandı.Zaharova, şöyle devam etti:ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai’ın ofisinin dün yayınladığı bir raporda, Rusya’nın ithal ikamesi ve yerli üreticilerden yana tercih yapmasının DTÖ kurallarından uzaklaşmak olarak değerlendirildiği belirtilerek, ABD’nin örgüt üzerinden yaptırımlar getirilmesi yönünde çalışmalar yürütmeyi amaçladığı aktarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211105/novak-petrol-talebinde-buyuk-bir-artis-olursa-opec-hizli-sekilde-yanit-verebilir-1050498985.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, abd, mariya zaharova, dünya ticaret örgütü (dtö)