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https://tr.sputniknews.com/20211222/zimbabve-devlet-baskani-mnangagwa-somurgeci-rhodesun-mezarinin-ingiltereye-nakledilmesini-istedi-1052023753.html
Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, sömürgeci Rhodes'un mezarının İngiltere'ye nakledilmesini istedi
Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, sömürgeci Rhodes'un mezarının İngiltere'ye nakledilmesini istedi
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 1853-1902 yıllarında yaşamış ve Afrika'nın güneyinin İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesinde önemli rol... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T19:24+0300
2021-12-22T19:24+0300
dünya
afrika
sömürgecilik
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Mnangagva, başkent Harare'de yerel topluluk liderleriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda, Rhodes'un Matapo Ulusal Park'ındaki mezarının İngiltere'ye nakledilmesi gerektiğini söyledi.Mnangagva burada yaptığı konuşmada, "Rhodes'un kalıntıları geldiği yere geri gönderilmeli ve karşılığında Avrupa'da saklanan atalarımızın kalıntılarını geri almalıyız." ifadesini kullandı.Rhodes'un mezarıGüney Afrika bölgesinde sömürgecilik tarihinin en önde gelen figürlerinden olan Cecil Rhodes'un mezarı, Zimbabve'nin turistik merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.Matapo Ulusal Parkı'ndaki bir tepede bulunan anıt mezar, her yıl çok sayıda yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.Rhodes'un mezarı Zimbabve yasalarıyla korunmakla birlikte kalıntılarının İngiltere'ye nakledilmesi tartışmaları ise 2012'ye dayanıyor.Zimbabve'nin bağımsızlık savaşında bulunmuş gaziler ve iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe (ZANU-PF) gençlik kolları üyeleri, sömürgeci olarak tanımladıkları Rhodes'un mezarının İngiltere'ye nakledilmesi talebiyle 2012 yılında protestolar düzenlemişti.Eylemciler ve yerel halk, o dönem Matapo bölgesinde yaşanan kuraklıktan da Rhodes'un mezar yerini sorumlu tutmuştu.Protestolar, 1987-2017 yılları arasında iktidarda olan ve Zimbabve'nin Kurucu Devlet Başkanı olan Robert Mugabe'nin konuya müdahalesiyle sona ermişti.Cecil Rhodesİngitere'de 1853'te dünyaya gelen Cecil Rhodes, 17 yaşında verem tedavisi görmek üzere geldiği Güney Afrika'da giriştiği elmas ve altın madenciliği işinden büyük bir servet edindi.Bugün dahi dünya elmas piyasasının önemli bölümünü kontrol altında tutan De Beers firmasının da kurucusu olan Rhodes, 1890-1896 yılları arasında İngiliz Cape kolonisinde başbakanlık görevini yürüttü.Rhodes, kurduğu Britanya Güney Afrika Şirketi ile İngilizlerin bölgedeki hakimiyetini Limpopo sınırların ötesine taşıyarak, Botsvana, Zimbabve, Zambiya ve Malavi topraklarının sömürgeleştirilmesinde kilit rol oynadı.Cape Town kentinde, 1902'de 47 yaşında ölen Rhodes'un naaşı vasiyeti üzerine bugünkü mezar yeri olan Matapo'da defnedildi.
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afrika, sömürgecilik

Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, sömürgeci Rhodes'un mezarının İngiltere'ye nakledilmesini istedi

19:24 22.12.2021
© WikipediaCecil Rhodes
Cecil Rhodes - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Wikipedia
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Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 1853-1902 yıllarında yaşamış ve Afrika'nın güneyinin İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesinde önemli rol oynamış iş insanı ve siyasetçi Cecil Rhodes'un mezarının, İngiltere'ye nakledilmesini istedi.
Mnangagva, başkent Harare'de yerel topluluk liderleriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda, Rhodes'un Matapo Ulusal Park'ındaki mezarının İngiltere'ye nakledilmesi gerektiğini söyledi.
Mnangagva burada yaptığı konuşmada, "Rhodes'un kalıntıları geldiği yere geri gönderilmeli ve karşılığında Avrupa'da saklanan atalarımızın kalıntılarını geri almalıyız." ifadesini kullandı.

Rhodes'un mezarı

Güney Afrika bölgesinde sömürgecilik tarihinin en önde gelen figürlerinden olan Cecil Rhodes'un mezarı, Zimbabve'nin turistik merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.
Matapo Ulusal Parkı'ndaki bir tepede bulunan anıt mezar, her yıl çok sayıda yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Rhodes'un mezarı Zimbabve yasalarıyla korunmakla birlikte kalıntılarının İngiltere'ye nakledilmesi tartışmaları ise 2012'ye dayanıyor.
Zimbabve'nin bağımsızlık savaşında bulunmuş gaziler ve iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe (ZANU-PF) gençlik kolları üyeleri, sömürgeci olarak tanımladıkları Rhodes'un mezarının İngiltere'ye nakledilmesi talebiyle 2012 yılında protestolar düzenlemişti.
Eylemciler ve yerel halk, o dönem Matapo bölgesinde yaşanan kuraklıktan da Rhodes'un mezar yerini sorumlu tutmuştu.
Protestolar, 1987-2017 yılları arasında iktidarda olan ve Zimbabve'nin Kurucu Devlet Başkanı olan Robert Mugabe'nin konuya müdahalesiyle sona ermişti.

Cecil Rhodes

İngitere'de 1853'te dünyaya gelen Cecil Rhodes, 17 yaşında verem tedavisi görmek üzere geldiği Güney Afrika'da giriştiği elmas ve altın madenciliği işinden büyük bir servet edindi.
Bugün dahi dünya elmas piyasasının önemli bölümünü kontrol altında tutan De Beers firmasının da kurucusu olan Rhodes, 1890-1896 yılları arasında İngiliz Cape kolonisinde başbakanlık görevini yürüttü.
Rhodes, kurduğu Britanya Güney Afrika Şirketi ile İngilizlerin bölgedeki hakimiyetini Limpopo sınırların ötesine taşıyarak, Botsvana, Zimbabve, Zambiya ve Malavi topraklarının sömürgeleştirilmesinde kilit rol oynadı.
Cape Town kentinde, 1902'de 47 yaşında ölen Rhodes'un naaşı vasiyeti üzerine bugünkü mezar yeri olan Matapo'da defnedildi.
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