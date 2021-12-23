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https://tr.sputniknews.com/20211223/103-emekli-amiral-21-martta-hakim-karsisina-cikacak-1052055833.html
103 emekli amiral, 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
103 emekli amiral, 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:42+0300
2021-12-23T16:53+0300
türkiye
amiral
ankara
iddianame
ankara cumhuriyet başsavcılığı
terör
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Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan 2021'de 103 emekli amiral, yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin olarak gözaltına alındı. Amiraller ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.Amiraller hakkında "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 21 Mart 2022'de görülmesini kararlaştırdı.İddianamedenAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede sanıkların, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda bildirinin taslağının paylaşılmasından metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları belirtildi.Sanıkların seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan şüphelilerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.İddianamede, sanıkların ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211217/103-emekli-amiral-iddianamesi-kabul-edildi-12-yila-kadar-hapisleri-isteniyor-1051861149.html
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amiral, ankara, iddianame, ankara cumhuriyet başsavcılığı, terör

103 emekli amiral, 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

16:42 23.12.2021 (güncellendi: 16:53 23.12.2021)
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan 2021'de 103 emekli amiral, yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin olarak gözaltına alındı. Amiraller ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
Amiraller hakkında "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 21 Mart 2022'de görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede sanıkların, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda bildirinin taslağının paylaşılmasından metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları belirtildi.
Sanıkların seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan şüphelilerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.
İddianamede, sanıkların ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri kaydedildi.
Amiral, Deniz Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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