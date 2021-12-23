https://tr.sputniknews.com/20211223/237-yumruk-yiyen-boksor-mac-sonunda-taninmaz-hale-geldi-1052049733.html

237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi

237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi

Amanda Serrano ile kozlarını paylaştığı maçta tam 237 yumruğa maruz kalan Miriam Gutierrez adeta tanınmaz hale geldi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:41+0300

2021-12-23T14:41+0300

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boksör

spor

yumruk

tebrik

kırık

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Boks dünyasının ekrana kitlendiği Jake Paul-Tyron Woodley mücadelesi öncesinde dünya şampiyonu Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez kozlarını paylaştı.Ringe büyük favori olarak çıkan dünya şampiyonu Amanda Serrano, Miriam Gutierrez'i mağlup etmeyi başardı. Hürriyet’in aktardığına göre, mücadeleye damga vuran detay, Miriam Gutierrez'in yediği yumruk sayısı ve buna rağmen nakavt olmaması oldu.Nakavt olmadı, puanla keybettiMiriam Gutierrez'e henüz ilk rauntta 37 yumruk atan Amanda Serrano, müsabaka boyunca rakibine toplam 237 yumruk attı. Ancak Miriam Gutierrez, yediği 237 yumruğa rağmen nakavt olmadı fakat puanla mağlup oldu.Miriam Gutierrez'in maç sonunda yaptığı paylaşımla aldığı darbelerin etkisi görüldü. Deneyimli sporcunun yüzünde meydana gelen şişlik, kırık ve çatlaklar görenleri hayrete düşürdü.Rakibi tebrik ettiAmanda Serrano ise yaptığı paylaşımla Miriam Gutierrez'i tebrik etti. Serrano, "Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi. Karşıma kimin çıktığının bir önemi yok. Ben buraya oynamaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

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boksör, yumruk, tebrik, kırık