Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: 'Navalnıy'ın zehirlenme vakasını doğrulayan materyalleri verin' dedik, bir tane materyal bile yok, bunu neyle açıklayabiliriz?
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211223/237-yumruk-yiyen-boksor-mac-sonunda-taninmaz-hale-geldi-1052049733.html
237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi
237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi
Amanda Serrano ile kozlarını paylaştığı maçta tam 237 yumruğa maruz kalan Miriam Gutierrez adeta tanınmaz hale geldi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:41+0300
2021-12-23T14:52+0300
boksör
spor
yumruk
tebrik
kırık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052049610_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_050e8c3eda784f42b315fd473f7ef7ff.jpg
Boks dünyasının ekrana kitlendiği Jake Paul-Tyron Woodley mücadelesi öncesinde dünya şampiyonu Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez kozlarını paylaştı.Ringe büyük favori olarak çıkan dünya şampiyonu Amanda Serrano, Miriam Gutierrez'i mağlup etmeyi başardı. Hürriyet’in aktardığına göre, mücadeleye damga vuran detay, Miriam Gutierrez'in yediği yumruk sayısı ve buna rağmen nakavt olmaması oldu.Nakavt olmadı, puanla keybettiMiriam Gutierrez'e henüz ilk rauntta 37 yumruk atan Amanda Serrano, müsabaka boyunca rakibine toplam 237 yumruk attı. Ancak Miriam Gutierrez, yediği 237 yumruğa rağmen nakavt olmadı fakat puanla mağlup oldu.Miriam Gutierrez'in maç sonunda yaptığı paylaşımla aldığı darbelerin etkisi görüldü. Deneyimli sporcunun yüzünde meydana gelen şişlik, kırık ve çatlaklar görenleri hayrete düşürdü.Rakibi tebrik ettiAmanda Serrano ise yaptığı paylaşımla Miriam Gutierrez'i tebrik etti. Serrano, "Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi. Karşıma kimin çıktığının bir önemi yok. Ben buraya oynamaya geliyorum" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052049610_187:0:750:422_1920x0_80_0_0_eeba37e9fa1f07495bf2644ace1bfd90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boksör, yumruk, tebrik, kırık

237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi

14:41 23.12.2021 (güncellendi: 14:52 23.12.2021)
© Instagram/ Miriam Gutierrez Miriam Gutierrez
 Miriam Gutierrez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Instagram/ Miriam Gutierrez
Abone ol
Amanda Serrano ile kozlarını paylaştığı maçta tam 237 yumruğa maruz kalan Miriam Gutierrez adeta tanınmaz hale geldi.
Boks dünyasının ekrana kitlendiği Jake Paul-Tyron Woodley mücadelesi öncesinde dünya şampiyonu Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez kozlarını paylaştı.
Ringe büyük favori olarak çıkan dünya şampiyonu Amanda Serrano, Miriam Gutierrez'i mağlup etmeyi başardı.
Hürriyet’in aktardığına göre, mücadeleye damga vuran detay, Miriam Gutierrez'in yediği yumruk sayısı ve buna rağmen nakavt olmaması oldu.

Nakavt olmadı, puanla keybetti

Miriam Gutierrez'e henüz ilk rauntta 37 yumruk atan Amanda Serrano, müsabaka boyunca rakibine toplam 237 yumruk attı. Ancak Miriam Gutierrez, yediği 237 yumruğa rağmen nakavt olmadı fakat puanla mağlup oldu.
Miriam Gutierrez'in maç sonunda yaptığı paylaşımla aldığı darbelerin etkisi görüldü. Deneyimli sporcunun yüzünde meydana gelen şişlik, kırık ve çatlaklar görenleri hayrete düşürdü.

Rakibi tebrik etti

Amanda Serrano ise yaptığı paylaşımla Miriam Gutierrez'i tebrik etti. Serrano, "Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi. Karşıma kimin çıktığının bir önemi yok. Ben buraya oynamaya geliyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:06Muharrem İnce: Balkondaki saksılar dahil her yeri ekip dikmeliyiz
15:04Kuğulu Park buz tuttu
15:01Afganlar, 2021’de Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenler arasında birinci sırada yer alıyor
14:57Sırt ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi
14:50BKM: Kasım ayında kredi kartı ile ödeme yüzde 64 arttı
14:44Torununu yıllarca istismar eden dedeye 30 yıl hapis
14:41237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi
14:39Erdoğan: Yakın tarihimiz belediyede başarısız olanların merkezi yönetimde tutunamadığını gösterdi
14:37Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi
14:30Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor
14:28Bihter'i öldüren Rahman Yalçınsoy'a ikinci kez tahrik ve iyi hal indirimi
14:22ExxonMobil ile Katar Petrolleri'nin Güney Kıbrıs sondajına 'Türkiye'nin gözü üzerlerinde' yorumu
14:19Tekme ve yumruklarla öğrencisini döven öğretmen hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemi
14:19Dolar 11 liranın altına indi
14:15Rus Dışişleri: RT DE'nin yayının durdurulması sansür
14:14Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Anoten kutsama duası' okundu
14:10Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi
14:00Prof. Dr. Bulut: Turkovac’ın koruyuculuğu Sinovac kadar olacaktır, benzer teknoloji kullanıldı
14:00Ülke TV Yayın Yönetmeni: İnsanımız tamahkarlık testini geçemedi
13:55Hürriyet davasını gazeteciler kazandı: 16 maaşlık tazminat alacaklar