https://tr.sputniknews.com/20211223/aa-turkiye-ile-katar-kabil-uluslararasi-havaalaninin-ortak-isletilmesi-konusunda-anlasti-1052044335.html
AA: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı
AA: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı
Anadolu Ajansı (AA), Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığının bildirildi. Türkiye ve... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T13:02+0300
2021-12-23T13:02+0300
2021-12-23T13:07+0300
katar
türkiye
afganistan
türkiye
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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AA'nın haberine göre diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti.Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı.Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'den teknik bir heyetin, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya geldiği ifade edildi.Doha'daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil’de olacağı ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti yetkilileriyle görüşeceği; Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi.Türk-Katar heyetinin, Afganistan tarafıyla yapılacak görüşmenin akabinde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.
katar
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katar, afganistan, türkiye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
AA: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı
13:02 23.12.2021 (güncellendi: 13:07 23.12.2021)
Anadolu Ajansı (AA), Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığının bildirildi. Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AA'nın haberine göre diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti.
Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı.
Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'den teknik bir heyetin, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya geldiği ifade edildi.
Doha'daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil’de olacağı ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti yetkilileriyle görüşeceği; Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi.
Türk-Katar heyetinin, Afganistan tarafıyla yapılacak görüşmenin akabinde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.
Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.
Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.