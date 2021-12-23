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https://tr.sputniknews.com/20211223/ab-butcesine-katki-icin-3-yeni-vergi-teklif-etti-1052035486.html
AB, bütçesine katkı için 3 yeni vergi teklif etti
AB, bütçesine katkı için 3 yeni vergi teklif etti
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üye ülkelere yönelik hazırladığı 800 milyar euro'luk kurtarma programının finansmanı için... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T05:13+0300
2021-12-23T05:13+0300
ekonomi
avrupa komisyonu
avrupa birliği
vergi
program
finansman
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AB Komisyonu, Birlik bütçesine yeni öz kaynak sağlayacak düzenleme paketini açıkladı.AB'nin 'Yeni Nesil AB' adlı yaklaşık 800 milyar euro'luk kurtarma programının geri ödenmesinde kullanılacak pakete göre, AB emisyon ticaret sistemi revize edilecek.Emisyon ticareti denizcilik sektörüne de uygulanacak. Aynı zamanda havacılık sektöründen sağlanan gelirler artırılacak. Yapılar ve araçların karbon salımına ilave vergi getirilecek.Üye ülkelerin, AB emisyon ticaretinden elde ettiği gelirin yüzde 25'inin AB bütçesine aktarılması sağlanacak. Böylece 2026-2030 arasında yıllık ortalama 12 milyar euro kaynak bütçeye yönlendirilecek.Dış ülkelerden ithal edilen ürünlerden karbon vergisi tahsil etmesi öngörülen AB’nin, sınırda karbon düzenlemesi mekanizması gelirlerinin yüzde 75'i AB bütçesine yönlendirilecek. Bu mekanizma ile 2026-2030 döneminde yıllık 1 milyar euro kaynak sağlanacak.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) uzlaşı sağlanan küresel kurumlar vergisi reformu çerçevesinde, AB ülkelerinde çok uluslu şirketlerin net karlarının bir kısmının katılımcı ülkelerce vergilendirilmesi söz konusu olacak.Üye ülkeler, şirket karlarının vergilendirilmesinden sağlanan gelirlerin yüzde 15'ini AB bütçesine gönderecek. Bu uygulamayla da yıllık 4 milyar euro kadar gelir elde edilecek.Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.Kurtarma programıAB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla kurtarma programı için 2026 yılı sonuna kadar sermaye piyasalarında borçlanacak. Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.AB, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar yaklaşık 800 milyar euro'luk tahvil ihracı planlıyor.Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.AB ülkelerine 360 milyar euro kredi ve 312.5 milyar euro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da önemli miktarda mali kaynak sağlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20211222/avrupa-birligi-yesil-projelere-kamu-destegini-artiracak-1051996044.html
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avrupa komisyonu, avrupa birliği, vergi, program, finansman

AB, bütçesine katkı için 3 yeni vergi teklif etti

05:13 23.12.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üye ülkelere yönelik hazırladığı 800 milyar euro'luk kurtarma programının finansmanı için bütçesine yıllık 17 milyar euro'luk kaynak sağlayacak 3 yeni vergi konulmasını istedi.
AB Komisyonu, Birlik bütçesine yeni öz kaynak sağlayacak düzenleme paketini açıkladı.
AB'nin 'Yeni Nesil AB' adlı yaklaşık 800 milyar euro'luk kurtarma programının geri ödenmesinde kullanılacak pakete göre, AB emisyon ticaret sistemi revize edilecek.
Emisyon ticareti denizcilik sektörüne de uygulanacak. Aynı zamanda havacılık sektöründen sağlanan gelirler artırılacak. Yapılar ve araçların karbon salımına ilave vergi getirilecek.
Üye ülkelerin, AB emisyon ticaretinden elde ettiği gelirin yüzde 25'inin AB bütçesine aktarılması sağlanacak. Böylece 2026-2030 arasında yıllık ortalama 12 milyar euro kaynak bütçeye yönlendirilecek.
Dış ülkelerden ithal edilen ürünlerden karbon vergisi tahsil etmesi öngörülen AB’nin, sınırda karbon düzenlemesi mekanizması gelirlerinin yüzde 75'i AB bütçesine yönlendirilecek. Bu mekanizma ile 2026-2030 döneminde yıllık 1 milyar euro kaynak sağlanacak.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) uzlaşı sağlanan küresel kurumlar vergisi reformu çerçevesinde, AB ülkelerinde çok uluslu şirketlerin net karlarının bir kısmının katılımcı ülkelerce vergilendirilmesi söz konusu olacak.
Üye ülkeler, şirket karlarının vergilendirilmesinden sağlanan gelirlerin yüzde 15'ini AB bütçesine gönderecek. Bu uygulamayla da yıllık 4 milyar euro kadar gelir elde edilecek.
Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Kurtarma programı

AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla kurtarma programı için 2026 yılı sonuna kadar sermaye piyasalarında borçlanacak. Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.
AB, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar yaklaşık 800 milyar euro'luk tahvil ihracı planlıyor.
Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.
AB ülkelerine 360 milyar euro kredi ve 312.5 milyar euro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da önemli miktarda mali kaynak sağlanacak.
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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