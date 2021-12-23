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ABD Dışişleri: Blinken, Stoltenberg ile Ukrayna’yı görüştü
ABD Dışişleri: Blinken, Stoltenberg ile Ukrayna’yı görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna ve çevresindeki durumu görüştüğü bildirildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-23T22:06+0300
dünya
abd
ukrayna
nato
jens stoltenberg
abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ve çevresindeki durumu görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ittifakın Rusya ile yapıcı diyaloga hazır olduğunu vurguladıkları belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Blinken bugün Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile Ukrayna sınırlarında artan Rus askeri hareketliliğiyle ilgili genel endişeleri ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, NATO'nun Rusya'ya yönelik çif yönlü yaklaşımını ele alarak, ittifakın Rusya ile yapıcı diyaloga hazır olduğuna vurgu yaptı” denildi.Kiev ve Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırları yakınındaki hareketliliği nedeniyle ‘endişelerini’ defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri ‘sıradaki kurgu’ olarak nitelemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı.
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abd, ukrayna, nato, jens stoltenberg, abd dışişleri bakanlığı

ABD Dışişleri: Blinken, Stoltenberg ile Ukrayna’yı görüştü

22:05 23.12.2021 (güncellendi: 22:06 23.12.2021)
© REUTERS / Olivier DoulieryAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Olivier Douliery
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna ve çevresindeki durumu görüştüğü bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ve çevresindeki durumu görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ittifakın Rusya ile yapıcı diyaloga hazır olduğunu vurguladıkları belirtildi.
Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Blinken bugün Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile Ukrayna sınırlarında artan Rus askeri hareketliliğiyle ilgili genel endişeleri ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, NATO'nun Rusya'ya yönelik çif yönlü yaklaşımını ele alarak, ittifakın Rusya ile yapıcı diyaloga hazır olduğuna vurgu yaptı” denildi.
Kiev ve Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırları yakınındaki hareketliliği nedeniyle ‘endişelerini’ defalarca dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri ‘sıradaki kurgu’ olarak nitelemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı.
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