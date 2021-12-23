ABD Dışişleri: Türkiye'de gözaltına alınan ABD vatandaşı, diplomat değil

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu bir kişiye 10 bin dolar karşılılığında sahte pasaport çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşının 'diplomat' olduğunu açıklanmıştı.Beyrut konsolosluğunda görevli olduğu açıklanan ve tutuklanan ABD vatandaşı ile ilgili bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, Türk makamları tarafından tutuklanan 'D.J.K'nin 'diplomat olmadığı' belirtildi.Açıklamada, "Türkiye'de bir ABD vatandaşının gözaltını alındığını biliyoruz. Bu kişi bir ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetini veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de bir Suriyeliye pasaportunu sattığı için gözaltına alınan ABD vatandaşının 'diplomat olmadığını' söyledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu bir kişiye 10 bin dolar karşılılığında sahte pasaport çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşının 'diplomat' olduğunu açıklanmıştı.
Beyrut konsolosluğunda görevli olduğu açıklanan ve tutuklanan ABD vatandaşı ile ilgili bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Yapılan açıklamada, Türk makamları tarafından tutuklanan 'D.J.K'nin 'diplomat olmadığı' belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye'de bir ABD vatandaşının gözaltını alındığını biliyoruz. Bu kişi bir ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetini veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.