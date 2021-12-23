https://tr.sputniknews.com/20211223/abd-ukrayna-nedeniyle-rusyaya-akilli-telefon-ihracatini-kisitlayabilir-1052034729.html

'ABD, Ukrayna nedeniyle Rusya'ya akıllı telefon ihracatını kısıtlayabilir'

'ABD, Ukrayna nedeniyle Rusya'ya akıllı telefon ihracatını kısıtlayabilir'

Beyaz Saray kaynakları, Ukrayna'daki gerilim nedeniyle Rusya'ya akıllı telefonların ve otomobil parçalarının ihracatını kısıtlama olasılığının... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T02:32+0300

2021-12-23T02:32+0300

2021-12-23T02:32+0300

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beyaz saray

akıllı telefon

kısıtlama

ihracat

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Reuters'ta yer alan habere göre, Beyaz Saray'da toplanan üst düzey yetkililer, 'Rusya'nın çok çeşitli endüstriyel ve tüketici teknolojilerine erişimini engelleyebilecek acil ihracat kontrolü tedbirlerini' görüştü.Haberde, "Bu tedbirler, Rusya’nın akıllı telefonları, uçak ve araba bileşenlerini ve diğer birçok sektörden malzemeleri ithal etme kabiliyetini sınırlayabilir" ifadelerine yer verildi.Kaynak, olası tedbirlerin Rusya için emsalsiz olacağını ve Rus tüketiciler, üretim işlemleri ve istihdam üzerinde büyük etkiye sahip olabileceğini dile getirdi.Haberde ayrıca mevcut idarenin, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’nin belirli yarı iletkenlere erişimini engellemek için eski Başkan Donald Trump döneminde başvurulan araçlardan yararlanabileceğini de sözlerine ekledi.Kremlin: Bu haberin kaynağı belirsizKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının, bu haberle ilgili yorum talebine yanıt olarak, "Bu yetkilinin ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir yetkili var mı, bunu bile bilmiyoruz. Bu nedenle henüz yorum yapılacak bir şey yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/lavrov-ukraynadaki-tum-provokasyonlara-gereken-yaniti-verecegiz-1052025107.html

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rusya, ukrayna, beyaz saray, akıllı telefon, kısıtlama, ihracat