https://tr.sputniknews.com/20211223/abdde-hortum-felaketinin-ardindan-2-bebegin-enkazdan-kurtarilma-goruntuleri-yayinlandi-1052043731.html

ABD'de hortum felaketinin ardından 2 bebeğin enkazdan kurtarılma görüntüleri yayınlandı

ABD'de hortum felaketinin ardından 2 bebeğin enkazdan kurtarılma görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde 10 Aralık'taki hortum felaketinde bir evin enkazından 2 bebeğin kurtarıldığı anın görüntüleri yayınlandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T12:52+0300

2021-12-23T12:52+0300

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hortum

dünya

abd

bebek

arama kurtarma

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BBC'de yayınlanan görüntülerde büyükannelerinin hortumdan korunmaları için küvete koyduğu iki bebeğin kurtarılış anı yer alıyor.Görüntülerde hortumda yıkılan evin enkazında yapılan arama çalışmaları sırasında bebeklerden birinin sağ çıkarıldığı görülüyor. Diğer bebeğin ise küvet içinde battaniyeye sarılı halde kurtarılması görüntülere yansıyor.Haberde 3 ve 15 aylık bebeklerin enkazdan yara almadan kurtarıldığı belirtildi.​​​​​​​ABD'de 10 Aralık'ta başta Kentucky olmak üzere 6 eyaleti vuran hortumlarda 77'si Kentucky'de 90 kişi hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211218/abdyi-vuran-hortumlarin-maliyetinin-5-milyar-dolari-bulmasi-bekleniyor-1051884600.html

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hortum, abd, bebek, arama kurtarma