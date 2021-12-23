https://tr.sputniknews.com/20211223/abdde-omicron-varyanti-50-eyalete-yayildi-1052030989.html

ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı ve varyantın ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığı açıklandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T00:04+0300

2021-12-23T00:04+0300

2021-12-23T00:04+0300

koronavirüs

abd

washington

kaliforniya

vaka

koronavirüs

kovid-19

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

varyant

omicron

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ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı belirtildi.CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre, Omicron'un, ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği kaydedildi.Güney Dakota eyaletinin, Omicron'un görüldüğü 50. eyalet olarak kayıtlara girdiği ve varyantın, ABD'de ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana 22 gün geçtiği aktarıldı.Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına ilk kez 1 Aralık’ta Kaliforniya eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmıştı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.Ayrıca dün, ABD'de Omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211222/biden-omicron-ile-mucadele-icin-hazirlikliyiz-1051994055.html

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abd, washington, kaliforniya, vaka, koronavirüs, kovid-19, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), varyant, omicron