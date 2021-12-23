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ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı
ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı ve varyantın ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığı açıklandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-23T00:04+0300
koronavirüs
abd
washington
kaliforniya
vaka
koronavirüs
kovid-19
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
varyant
omicron
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ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı belirtildi.CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre, Omicron'un, ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği kaydedildi.Güney Dakota eyaletinin, Omicron'un görüldüğü 50. eyalet olarak kayıtlara girdiği ve varyantın, ABD'de ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana 22 gün geçtiği aktarıldı.Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına ilk kez 1 Aralık’ta Kaliforniya eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmıştı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.Ayrıca dün, ABD'de Omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211222/biden-omicron-ile-mucadele-icin-hazirlikliyiz-1051994055.html
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abd, washington, kaliforniya, vaka, koronavirüs, kovid-19, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), varyant, omicron

ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

00:04 23.12.2021
© REUTERS / Eduardo MunozABD - koronavirüs
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı ve varyantın ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığı açıklandı.
ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı belirtildi.
CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre, Omicron'un, ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği kaydedildi.
Güney Dakota eyaletinin, Omicron'un görüldüğü 50. eyalet olarak kayıtlara girdiği ve varyantın, ABD'de ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana 22 gün geçtiği aktarıldı.
Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına ilk kez 1 Aralık’ta Kaliforniya eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmıştı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.
Ayrıca dün, ABD'de Omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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