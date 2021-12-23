Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211223/abdnin-3-ceyrek-buyumesi-yukari-yonlu-revize-edildi-1052035336.html
ABD’nin 3. çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi
ABD’nin 3. çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi
ABD ekonomisinin 3. çeyrek ekonomik büyümesi yüzde 2.3’ye revize edildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T04:41+0300
2021-12-23T04:41+0300
ekonomi
abd
gsyih
büyüme
abd ticaret bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043358061_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_510f9c49a002db425c4c047855ed8a2e.jpg
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.Buna göre, ABD’nin bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 olarak açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 2.3’e revize edildiği bildirildi.Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdüğü kaydedilmişti.Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6.7'lik büyüme performansı göstermişti.Ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme performansı, hafif yukarı yönlü revizyona rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme olmaya devam etti.Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışın konut sabit yatırımları, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. İthalat da bu dönemde artış gösterdi.Yüksek enflasyon ve devam eden tedarik zinciri sorunlarının üzerine ortaya çıkan Kovid-19’un Omikron varyantının, ABD ekonomisinin gelecek çeyreklerde büyümesine ilişkin endişeleri artırdı.Geçen yıl yüzde 3.4 küçülen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5.6 büyümesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse 1984’ten beri en yüksek büyüme oranı olacak.Öte yandan, güçlü büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon nedeniyle, ABD Merkez Bankası gevşek para politikasından çıkışını hızlandırarak, gelecek yıl 3 faiz artışı öngörmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyondaki-gecici-kelimesini-kullanimdan-kaldirmaya-hazirim-1051387525.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043358061_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_d02ad0a8ff974a945a822cef8056d555.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, gsyih, büyüme, abd ticaret bakanlığı

ABD’nin 3. çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi

04:41 23.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDABD bayrağı, New York
ABD bayrağı, New York - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
Abone ol
ABD ekonomisinin 3. çeyrek ekonomik büyümesi yüzde 2.3’ye revize edildi.
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.
Buna göre, ABD’nin bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 olarak açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 2.3’e revize edildiği bildirildi.
Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdüğü kaydedilmişti.
Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6.7'lik büyüme performansı göstermişti.
Ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme performansı, hafif yukarı yönlü revizyona rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme olmaya devam etti.
Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışın konut sabit yatırımları, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. İthalat da bu dönemde artış gösterdi.
Yüksek enflasyon ve devam eden tedarik zinciri sorunlarının üzerine ortaya çıkan Kovid-19’un Omikron varyantının, ABD ekonomisinin gelecek çeyreklerde büyümesine ilişkin endişeleri artırdı.
Geçen yıl yüzde 3.4 küçülen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5.6 büyümesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse 1984’ten beri en yüksek büyüme oranı olacak.
Öte yandan, güçlü büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon nedeniyle, ABD Merkez Bankası gevşek para politikasından çıkışını hızlandırarak, gelecek yıl 3 faiz artışı öngörmüştü.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
EKONOMİ
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyondaki ‘geçiçi’ kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım
2 Aralık, 19:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:33Nijerya, son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını imha etti
05:13AB, bütçesine katkı için 3 yeni vergi teklif etti
04:41ABD’nin 3. çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi
04:04Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı
03:36Blinken, Borrell ile Ukrayna ve Çin'i görüştü
02:59NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılması bir kez daha ertelendi
02:32'ABD, Ukrayna nedeniyle Rusya'ya akıllı telefon ihracatını kısıtlayabilir'
02:29Alman düzenleyici kurum: RT DE, programı için izin başvurusunda bulunmadı ve izin almadı
02:02Lille, Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu mağlup etti
01:54İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ve Tottenham yarı finale kaldı
01:30Çorum'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti
01:17İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
01:14Rus uzmanlar Güney Afrika'da Kovid-19 ile mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştı
01:07Fahrettin Altun: Yalanın, gerçeğin yerini aldığı hakikat ötesi bir dönemden geçiyoruz
01:05Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametre
01:04Karla mücadele ekipleri, 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu
00:51Sanatçı Ajda Pekkan'a 'Bodrum'un kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi
00:43Hollanda savcılığı, MH17 sanıkları için müebbet hapis talep etti
00:329 ilde eğitime kar engeli
00:26Kılıçdaroğlu: Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimize