https://tr.sputniknews.com/20211223/actigi-oyunculuk-okulunda-ogrencilerle-yattigini-kabul-eden-james-franco-aklim-basimda-degildi-1052041284.html

Açtığı oyunculuk okulunda öğrencilerle yattığını kabul eden James Franco: Aklım başımda değildi

Açtığı oyunculuk okulunda öğrencilerle yattığını kabul eden James Franco: Aklım başımda değildi

ABD'li aktör James Franco, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarının su yüzüne çıkmasından 4 yıl sonra kendi oyunculuk okulundan öğrencilerle yattığını kabul... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T12:06+0300

2021-12-23T12:06+0300

2021-12-23T12:27+0300

yaşam

tazminat

cinsel istismar

dava

james franco

itiraf

okul

öğretmen

öğrenci

oyuncu

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Açtığı oyunculuk okulunda kadın öğrencilere yönelik cinsel içerikli davranışlarda bulunma suçlamasıyla açılan davada temmuz ayında 2.2 milyon dolar ödemeyi kabul eden James Franco, The Jess Cagle Podcast yayınında itiraflarda bulundu. 'Öğretmenlik yaparken öğrencileriyle yattığını ve bunun yanlış olduğunu' söyleyen 43 yaşındaki aktör, 'okulu kadınları cinsel amaçlarla kullanmak için açmadığını' savundu. Bu kadar uzun süre suskun kalmasına "Bana kızgın olan insanlar vardı, onları dinlemem gerekiyordu" açıklamasını getirdi.Franco'nun şu anda kapalı olan Studio 4 oyunculuk okuluna giden Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal, Franco'nun 'eğitim adı altında kişisel ve profesyonel cinsel sömürüye maruz bıraktığı genç kadınlardan oluşan bir ağ oluşturmaya' çalıştığını iddia etmişti.'Filmlerinde rol verme vaadiyle cinsel ilişkiye sürükledi'2019'da Los Angeles'ta açılan toplu davada, ünlü oyuncunun 'pozisyonunu kötüye kullandığı ve öğrencileri filmlerinde rol verme fırsatı karşılığı cinsel ilişkiye sürüklemeye çalıştığı' öne sürülmüştü. 'Cinsel istismarın üzerine bir de para ödüyoruz'Davayı açan öğrenciler, 'hem oyunculuk okulu için ödeme yaptıkları hem de cinsel olarak nesneleştirilip sindirildikleri için dolandırıcılık kurbanı olduklarını' ileri sürmüştü.İddialar ilk kez ortaya çıktığında, bunların 'doğru olmadığını' savunan Franco, sonunda Tither-Kaplan, Gaal ve şikayette bulunan diğer öğrencilere ödeme yaptı. '2016'dan beri seks bağımlılığından kurtulmaya çalışıyorum'SiriusXM'deki podcast yayınında '2016'dan beri seks bağımlılığından kurtulmaya çalıştığını, aleyhindeki iddiaların ardından kendiyle ilgili çok fazla iş yaptığını ve kim olduğunu değiştirdiğini' anlatan aktör, “Sanırım o zaman karşılıklı rıza varsa sorun yok diye düşünmüştüm" dedi. Podcast yayını, Franco'nun iddialara kamuoyu önünde ilk yanıt verişi oldu.Öğretmen ile öğrenci arasındaki güç dinamiklerinin rıza kavramını çarpıtma potansiyelinden nasıl habersiz olabileceği sorulduğunda, Franco "O zamanlar aklım başımda değildi" yanıtını verdi. Franco, 2011'de Danny Boyle'un yönettiği 127 Saat filmindeki başrolüyle Oscar Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmişti.

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tazminat, cinsel istismar, dava, james franco, itiraf, okul, öğretmen, öğrenci, oyuncu