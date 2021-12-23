https://tr.sputniknews.com/20211223/adanada-otomobilinin-uzerinde-42-haciz-olan-adam-aracini-atese-verdi-arac-kullanilamaz-hale-geldi-1052065222.html

Adana'da otomobilinin üzerinde 42 haciz olan adam aracını ateşe verdi: Araç kullanılamaz hale geldi

Adana'da otomobilinin üzerinde 42 haciz olan adam aracını ateşe verdi: Araç kullanılamaz hale geldi

Adana’da aracının üzerinde 42 haciz bulunan kişi öfkelenip gazeteyle otomobilini tutuşturarak yaktı. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T22:36+0300

2021-12-23T22:36+0300

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türkiye

otomobil

haciz

ateşe vermek

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Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde İlter G. otomobiliyle seyir halindeyken ara sokakta bir anda durdu. Daha sonra aracının içerisine gazete koyarak ateşe verdi. Otomobil yanmaya başladı. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. İhlas Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polisin yaptığı araştırmada İlter G.’nin aracının üzerinde 42 haciz bulunduğu için öfkelenip ateşe verdiği ortaya çıktı.

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otomobil, haciz, ateşe vermek