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https://tr.sputniknews.com/20211223/adanada-otomobilinin-uzerinde-42-haciz-olan-adam-aracini-atese-verdi-arac-kullanilamaz-hale-geldi-1052065222.html
Adana'da otomobilinin üzerinde 42 haciz olan adam aracını ateşe verdi: Araç kullanılamaz hale geldi
Adana'da otomobilinin üzerinde 42 haciz olan adam aracını ateşe verdi: Araç kullanılamaz hale geldi
Adana’da aracının üzerinde 42 haciz bulunan kişi öfkelenip gazeteyle otomobilini tutuşturarak yaktı. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T22:36+0300
2021-12-23T22:36+0300
2021-12-23T22:45+0300
türkiye
otomobil
haciz
ateşe vermek
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Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde İlter G. otomobiliyle seyir halindeyken ara sokakta bir anda durdu. Daha sonra aracının içerisine gazete koyarak ateşe verdi. Otomobil yanmaya başladı. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. İhlas Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polisin yaptığı araştırmada İlter G.’nin aracının üzerinde 42 haciz bulunduğu için öfkelenip ateşe verdiği ortaya çıktı.
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otomobil, haciz, ateşe vermek
Adana'da otomobilinin üzerinde 42 haciz olan adam aracını ateşe verdi: Araç kullanılamaz hale geldi 22:36 23.12.2021 (güncellendi: 22:45 23.12.2021)
Adana’da aracının üzerinde 42 haciz bulunan kişi öfkelenip gazeteyle otomobilini tutuşturarak yaktı. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde İlter G. otomobiliyle seyir halindeyken ara sokakta bir anda durdu. Daha sonra aracının içerisine gazete koyarak
ateşe verdi.
Otomobil yanmaya başladı. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü.
İhlas Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre otomobil
tamamen yanarak
kullanılamaz hale geldi.
Polisin yaptığı araştırmada İlter G.’nin aracının üzerinde 42 haciz bulunduğu için öfkelenip ateşe verdiği ortaya çıktı.