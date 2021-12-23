https://tr.sputniknews.com/20211223/afganlar-2021de-turkiyeye-gelen-duzensiz-gocmenler-arasinda-birinci-sirada-yer-aliyor-1052050959.html

Afganlar, 2021’de Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenler arasında birinci sırada yer alıyor

Afganlar, 2021’de Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenler arasında birinci sırada yer alıyor

2021 yılının en önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye’ye yönelik düzensiz göçmen akımı oldu. Bu yıl özellikle Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T15:01+0300

2021-12-23T15:01+0300

2021-12-23T15:01+0300

türkiye

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afganistan

taliban

göçmen

göçmen krizi

istatistik

göç

suriyeliler

düzensiz göç

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İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre 1 Ocak’tan 16 Aralık’a kadar 154 bin 766 düzensiz göçmen yakalandı. 2020’de 122 bin 302 olan bu sayıda kayda değer bir artış yaşandı.154 bin 766 düzensiz göçmenin arasında en yüksek rakama ulaşan uyruk Afganlar oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında Taliban’ın hükümeti ele geçirmesiyle artan bu sayı son rakamlara 66 bin 108 olarak geçti. Bu rakam 2020’de 50 bin 161’di. Ancak 2018’de 100 bin 841, 2019’da da 201 bin 437 olarak rekor seviyesine ulaşmıştı.2021’de Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenler arasında ikinci sırada ise 22 bin 334 ile Suriyeliler yer aldı. 2020’de Türkiye’de yakalanan Suriyeli göçmen sayısı 17 bin 562 olarak kayıtlara geçmişti.Afgan ve Suriyeli düzensiz göçmenleri Pakistan, Somali, Özbekistan, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, İran ve Filistin’den gelenler takip etti.Bu rakamlar, 2021’nin sonunda net halini alacak. Ancak yakalanan düzensiz göçmenlerin dışında yakalanamayan ve kayıtlara geçirilemeyen göçmenlerin sayısı da net olarak belirlenemiyor.

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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