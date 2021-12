https://tr.sputniknews.com/20211223/agbabadan-artan-sahte-icki-olumleri-ve-alkol-fiyatlari-tepkisi-1052052065.html

Ağbaba'dan artan sahte içki ölümleri ve alkol fiyatları tepkisi

Ağbaba'dan artan sahte içki ölümleri ve alkol fiyatları tepkisi

CHP, sahte içki üreten ve satanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T15:24+0300

2021-12-23T15:24+0300

2021-12-23T15:24+0300

türkiye

veli ağbaba

sahte içki

alkol

ekonomi

alkol satışı

etil alkol

metil alkol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1043020475_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1b59c3be507f9a8ce5c6b6dba795ca69.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, CHP milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, sahte içkiye bağlı ölümleri araştırmak için parti içinde komisyon kurduklarını dile getirerek, komisyon üyeleriyle birlikte ölümlerin yaşandığı şehirleri ve aileleri ziyaret ettiklerini ve buna göre rapor hazırladıklarını söyledi.'Ölüm kargo ile geliyor'CHP'li Ağbaba, sahte içkiden ölümlerin Türkiye'den başka ülkede yaşanmadığını, bunun ciddi sorun olduğunu ve resmi kayıtlara göre son 15 günde 65 kişinin sahte içkiden öldüğünü söyledi. Ağbaba, 10 Aralık'tan itibaren 19 kentte sahte içkiye bağlı ölümlerin yaşandığını kaydederek, "Alkol ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı ve buna bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Düşük gelirli tüketiciler sahte rakı ya da viskiye yöneldi. Ölüm tacirleri seri üretime geçti. İnternetten kapıya kargolu teslimatlar başladı. Ölüm kargo ile geliyor. İnsanları öldüren zehri almak bu kadar kolay. Türkiye'de Kovid dışında böyle toplu ölüme yol açan başka bir şey yok" diye konuştu.'Cinayetten ceza verilmeli'CHP'li Ağbaba, etil alkol şişelerinin üzerine 'metil alkol' yazıldığına ve bu şekilde satışının yapıldığına dikkat çekerek, "Devletin görevi alkolizme karşı halkı korumaktır. Devlet bunu yaparken bilinçli olarak insanların tercihlerine karışamaz. Eğer Erdoğan samimi ise alkol ve sigaradan alınan vergileri genel bütçeye değil bunlarla mücadele eden kurumlara aktarsın. Türkiye, dünyada milli gelirine oranla alkollü içeceklerin en pahalı olduğu ülkedir. Alkolden alınan vergi oranları içki tüketimini azaltmıyor, aksine vatandaşları merdiven altı içkiye itiyor. CHP olarak Meclis'e araştırma önergesi sunduk. Her yıl yüzlerce insanı kaybettiğimiz sahte içki olaylarına ilişkin Meclis çalışmalıdır. Alkol kaçakçılığı ve merdiven altı üretimlere karşı denetimler artırılmalı. Metil alkol satışı yapan işletmelere 'cinayet'ten ceza verilmelidir" dedi.'Vatandaş bir kadeh, devlet 3 kadeh içiyor'“Bir yanda vergi kaybı var, bir yanda alkol bağımlısı bir bütçe ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “İnsanlar bir aylığına sigara ve alkolü bıraksa, ülkenin ekonomisi çökecek duruma gelmiş. Sahte içki AKP iktidarı zamanında pik yaptı. Bir sahte içki iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu akıldışı politika sadece sahte alkol satan simsarlara yarıyor. Alkolik olan vatandaş değil, devlet. Vatandaş bir kadeh içiyor, devlet 3 kadeh içiyor. Vatandaşın 1 kadeh içtiğinden, devlet 3 kadeh vergi alıyor. Vatandaşın tek bir bağımlılığı var o da vergi bağımlılığı… TEKEL’e gidenler “vergi dairesine geldim” diye fotoğraf çekiyor. Vatandaşın masasına yancı gibi çöktü; bütçe açıklarını çilingir sofrası üzerinden yamamaya çalışıyor. Yakında vatandaş vergi bağımlılığından kurtulmak için AMATEM’e yatacak” dedi.'70'lik rakının yüzde 70'i vergi'“AKP, iktidara geldiği 2002 yılından itibaren alkollü içkilerden alınan ÖTV ve KDV’yi sürekli artırdı” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Hal böyle olunca 2002’de 8.25 TL olan 70’lik rakının fiyatı aradan geçen 19 yılda neredeyse yüzde 2 bin artışla 175 liraya fırladı. Bugün 70’lik bir rakının fiyatının yaklaşık yüzde 70’i vergilerden oluşuyor. İktidarın siyasal tercihi sonucu fiyatlar bu kadar yüksek olunca da düşük gelirli tüketiciler, sahte ve kaçak rakı ya da viskiye yöneldi. Bu yöneliş o kadar yaygın ki, 2011’de piyasaya arz edilen toplam rakı miktarı 48 milyon 810 bin litreyken aradan geçen 10 yılda bu miktar yüzde 62’lik düşüşle 30 milyon 103 bin litreye kadar geriledi” dedi.'Ölüm tacirleri seri üretime geçti'Ağbaba; “Düşünün Türkiye’de etil alkol tüketimi 2015 sonunda 4.5 milyon litre iken bu miktar 2018’de tam iki katına çıkmıştı. Devletin vergi kaybı da her yıl 2.5-3 milyar lirayı buluyor. Çözümü geçtik, şimdi ölüm tacirleri seri üretime geçti. İnternetten kapıya teslim, kargolu paketli teslimata başladı. Ey İçişleri Bakanı, her yerde “suçluyu yakalıyoruz, uyuşturucu satıcısının ayağını kırın” diye yalandan naralar atıyorsun, bu sahte içki satan tacirlere karşı tek bir adım attın mı? Sahte içki yakalama oranı bir yılda nasıl yüzde 44 azaldı? Bu ölümlerden hiç sorumluluk hissetmiyor musun? Bu satıcılarla da bir ilişkin var mı, çık yanıt ver” ifadelerini kullandı.'Dünyada örneği yok'“Türkiye’deki bir anda bu kadar toplu ölüme sebep olan başka bir konu yok. Bir anda bu kadar çok alkolden kaynaklı ölümün Dünyada başka bir örneği de yok” diyen Veli Ağbaba, “İki haftada 65 insan yaşamını yitirdi. Ne bir yetkili çıkıp bir açıklama yapıyor, Ne sahte içkiye yönelik bir acil durum planı var, Ne etkili bir çalışma var. Sahte içki ölümleri hala devam ediyor, Dün Ordu’da görme bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye başvuran 6 kişiden İbrahim Tokbaş ve Sami Aygüzel yaşamını yitirdi. İki kişinin ölümüne 4 kişinin de yoğun bakımda olmasına neden olan sahte içkinin, İzmir’deki bir firmadan kargo yoluyla gönderildiğini öğrendik. Sahte içkiyi almak bu kadar kolay! Hayatını kaybedenler dışında tedavileri süren kişilerin sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Bunlar ya gözlerini kaybediyor ya da organlarını. Yakınları bunu şöyle anlatıyor: “Önce gözleri görmemeye başladı, sonra kulakları duymadı. Sonra yürüyemedi, düştü bayıldı ve sonra öldü” Böyle içler acısı, böyle yürek burkan bir ölümü hiç kimse hak etmiyor” şeklinde konuştu.'İşsizlikten utanmıyor, alkole odaklanıyorlar'“Peki, bu sahte içki neden tüketiliyor, Neden ölümler hala devam ediyor?" diye soran Ağbaba; “Biz bu soruların yanıtını ve çözüm önerilerimizi iktidar yetkilileriyle tekrar paylaşıyoruz. Sahte içki tüketimi ve buna bağlı ölümlerin birçok boyutu var. Ancak bunlardan en önemli boyutu siyasi boyuttur! Bu bir vergi politikası veya ekonomik tercih olmanın ötesinde siyasi bir tercih ve devletin vatandaşın yaşamına açık bir müdahalesidir. Bakın, Erdoğan ne demişti: “Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz.” Bir yanda sevgiden söz ediyor, bir tarafta ‘vergiyi bindireceğiz’ diyor. Yine bir konuşmasında gençlere "Belediye Başkanlığımdan bu yana bulunduğum her yerde alkolü ben kaldırdım” diyor. Erdoğan, milyonlarca gencin işsizliğinden utanmıyor, ekonomik buhranın geldiği aşamayı umursamıyor, sadece bir tek içkiye odaklanıyor” ifadelerine yer verdi.'Türkiye Avrupa'da içkinin en pahalı olduğu 3. ülke'“Sahte içki tüketiminin artışının en önemli nedeni ise içki fiyatlarında özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü artışlardır” diyen Ağbaba; “Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, ithal ve yerli alkollü içki fiyatları sıralamasında Türkiye Avrupa'da alkollü içkinin en pahalı olduğu 3’üncü ülke; OECD verilerine göre, Türkiye dünya sıralamasında İzlanda, Norveç, Avustralya, İsveç ve Finlandiya’nın ardından en yüksek alkollü içki vergisi sıralamasında 6’ncı sırada! Bu ülkelerde milli gelirin ülkemizden en az 6-7 hatta 10 katına kadar yüksek olduğunu da unutmayalım” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211223/corumda-sahte-ickiden-5-kisi-hayatini-kaybetti-1052033823.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

veli ağbaba, sahte içki, alkol, ekonomi, alkol satışı, etil alkol, metil alkol