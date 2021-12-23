Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
103 emekli amiral, 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211223/aksener-istanbul-sanayi-odasini-ziyaret-etti-1052053535.html
Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti
Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:48+0300
2021-12-23T15:48+0300
türkiye
meral akşener
istanbul sanayi odası (iso)
politika
ziyaret
ekonomi
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052053303_70:0:1208:640_1920x0_80_0_0_0a5a04b12e87f0673f6a84624362d41c.jpg
Akşener, İSO'nun Beyoğlu'nda bulunan binasına saat 10.30 sıralarında geldi. İYİ Parti lideri, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yöneticilerle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.Çıkışta, toplantının gündeminin sorulması üzerine Akşener, 'Karşılıklı bilgilendirme' açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211222/aksener-uc-ayda-bir-asgari-ucrete-guncelleme-yapilmasini-oneriyoruz-1052002400.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052053303_212:0:1065:640_1920x0_80_0_0_8f3c73e3f53b1e04c2b3399425f44970.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, istanbul sanayi odası (iso), politika, ziyaret, ekonomi, iyi parti

Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti

15:48 23.12.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener - İSO
Meral Akşener - İSO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti.
Akşener, İSO'nun Beyoğlu'nda bulunan binasına saat 10.30 sıralarında geldi.
İYİ Parti lideri, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yöneticilerle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Çıkışta, toplantının gündeminin sorulması üzerine Akşener, 'Karşılıklı bilgilendirme' açıklamasında bulundu.
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
POLİTİKA
Akşener: Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin, bu çileyi neden yaşattın?
Dün, 10:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce