https://tr.sputniknews.com/20211223/aksener-istanbul-sanayi-odasini-ziyaret-etti-1052053535.html
Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti
Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:48+0300
2021-12-23T15:48+0300
2021-12-23T15:48+0300
türkiye
meral akşener
istanbul sanayi odası (iso)
politika
ziyaret
ekonomi
iyi parti
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Akşener, İSO'nun Beyoğlu'nda bulunan binasına saat 10.30 sıralarında geldi. İYİ Parti lideri, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yöneticilerle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.Çıkışta, toplantının gündeminin sorulması üzerine Akşener, 'Karşılıklı bilgilendirme' açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211222/aksener-uc-ayda-bir-asgari-ucrete-guncelleme-yapilmasini-oneriyoruz-1052002400.html
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meral akşener, istanbul sanayi odası (iso), politika, ziyaret, ekonomi, iyi parti
Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti.
Akşener, İSO'nun Beyoğlu'nda bulunan binasına saat 10.30 sıralarında geldi.
İYİ Parti lideri, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yöneticilerle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Çıkışta, toplantının gündeminin sorulması üzerine Akşener, 'Karşılıklı bilgilendirme' açıklamasında bulundu.