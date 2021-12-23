Aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi eczacıya saldırdı

Ankara Çankaya'da bulunan bir eczanede ilaç iadesi yapmak isteyen kişi ile eczacı arasında tartışma çıktı.Yasemin E. adlı bir kadın, satın aldığı ilacı iade etmek istedi. Eczası Meryem K. ise iade işlemi için Yasemin E.'den kartını istedi. Yasemin E. ise kartını vermek istemediğini belirtti ve sinirlendi. İkili arasında sözlü tartışma başladı. Yasemin E., eczacı Meryem K.'ya yumruk attı. Meryem K. ise eliyle güvenlik kameralarını göstererek her şeyin kayıt altında olduğunu belirtti. Kavganın devamında, Yasemin E. ise araya giren eczane teknisyeni Yusuf Y.'ye de tekme attı. Olayın ardından Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı. Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı.
Ankara Çankaya'da bulunan bir eczanede ilaç iadesi yapmak isteyen kişi ile eczacı arasında tartışma çıktı.
Yasemin E. adlı bir kadın, satın aldığı ilacı iade etmek istedi. Eczası Meryem K. ise iade işlemi için Yasemin E.'den kartını istedi. Yasemin E. ise kartını vermek istemediğini belirtti ve sinirlendi.
İkili arasında sözlü tartışma başladı. Yasemin E., eczacı Meryem K.'ya yumruk attı. Meryem K. ise eliyle güvenlik kameralarını göstererek her şeyin kayıt altında olduğunu belirtti. Kavganın devamında, Yasemin E. ise araya giren eczane teknisyeni Yusuf Y.'ye de tekme attı.
Olayın ardından Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı. Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.