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Aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi eczacıya saldırdı
Aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi eczacıya saldırdı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T10:33+0300
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ankara
çankaya
kavga
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Ankara Çankaya'da bulunan bir eczanede ilaç iadesi yapmak isteyen kişi ile eczacı arasında tartışma çıktı.Yasemin E. adlı bir kadın, satın aldığı ilacı iade etmek istedi. Eczası Meryem K. ise iade işlemi için Yasemin E.'den kartını istedi. Yasemin E. ise kartını vermek istemediğini belirtti ve sinirlendi. İkili arasında sözlü tartışma başladı. Yasemin E., eczacı Meryem K.'ya yumruk attı. Meryem K. ise eliyle güvenlik kameralarını göstererek her şeyin kayıt altında olduğunu belirtti. Kavganın devamında, Yasemin E. ise araya giren eczane teknisyeni Yusuf Y.'ye de tekme attı. Olayın ardından Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı. Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/birlikte-yasadigi-kadinin-yuzunu-bicakladi-otele-baskasiyla-girerken-gordum-1052035858.html
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ankara, çankaya, kavga, darp, eczane

Aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi eczacıya saldırdı

10:33 23.12.2021
© İHAAnkara'da bir kişi eczane çalışanlarına saldırdı
Ankara'da bir kişi eczane çalışanlarına saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı.
Ankara Çankaya'da bulunan bir eczanede ilaç iadesi yapmak isteyen kişi ile eczacı arasında tartışma çıktı.
Yasemin E. adlı bir kadın, satın aldığı ilacı iade etmek istedi. Eczası Meryem K. ise iade işlemi için Yasemin E.'den kartını istedi. Yasemin E. ise kartını vermek istemediğini belirtti ve sinirlendi.
İkili arasında sözlü tartışma başladı. Yasemin E., eczacı Meryem K.'ya yumruk attı. Meryem K. ise eliyle güvenlik kameralarını göstererek her şeyin kayıt altında olduğunu belirtti. Kavganın devamında, Yasemin E. ise araya giren eczane teknisyeni Yusuf Y.'ye de tekme attı.
Olayın ardından Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı. Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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